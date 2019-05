Geschreven op 14-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De meest kansrijke groepen voor het gebruik van Mobility-as-a-Service (MaaS) zijn jongeren, mensen uit hogere sociaaleconomische klassen, mensen met meerdere vliegreizen per jaar en frequente gebruikers van het openbaar vervoer.

Ook mensen die regelmatige recreatieve uitstapjes maken, zoals bezoek aan café en restaurant of een dagje uit, blijken kansrijk.

Dit en meer volgt uit een studie uitgevoerd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in opdracht van het MaaS-team van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: Kansrijke groepen voor Mobility-as-a-Service.

Het KiM verwacht dat de eerste gebruikers van MaaS in Nederland zich bovengemiddeld vaak verplaatsen en bovengemiddeld lange afstanden afleggen. Het gebruik van het openbaar vervoer kan dalen onder de eerste gebruikers, omdat deze groep momenteel al veel met het openbaar vervoer reist en omdat andere opties gemakkelijker beschikbaar zijn, dankzij MaaS. Het reisgedrag van de eerste gebruikers is volgens het KiM niet representatief voor het reisgedrag van de groepen die eventueel later in MaaS instappen. Zorgvuldigheid is daarom geboden bij de eerste evaluaties van MaaS in de praktijk. Om andere groepen, dan de meest kansrijke groepen, in een vroeg stadium te bereiken zijn extra inspanningen, extra diensten of flankerende maatregelen noodzakelijk.

Mobility-as-a-Service betreft een innovatief multimodaal mobiliteitsplatform voor het zoeken, boeken en betalen van reizen met diverse vervoermiddelen. Het KiM ontwikkelde en toetste voor deze studie de MaaS Potentie Index. Deze index bestaat uit vier indicatoren die alle een belangrijke eigenschap van MaaS beslaan (innovatieve technologie via een mobiel apparaat, multimodaal reizen, gebruik van reisinformatie, en huren of delen van vervoermiddelen).

Deelnemers aan het MobiliteitsPanel Nederland (MPN) kregen een vragenlijst met stellingen en vragen over deze indicatoren. Dankzij de aanpak via het MPN kon er gebruik gemaakt worden van de grote hoeveelheid informatie die al bekend is over de respondenten en hun reisgedrag. De MaaS Potentie Index werd gekoppeld aan de persoonskenmerken om een selectie te maken van de meest revelante kenmerken.

