Met een ongevallen-inzittendenverzekering bent u als bestuurder na een ongeval verzekerd bij blijvende invaliditeit of overlijden. U krijgt dan een vast bedrag uitbetaald voor letselschade. Dit geldt ook voor uw eventuele medepassagiers. Let hierbij op dat een ongevallen-inzittendenverzekering een beperkte aanvulling is om uzelf en uw medepassagiers te verzekeren. U kunt ook kiezen voor een schadeverzekering inzittenden: hiermee krijgt u vaak een hogere vergoeding voor meer soorten schade.

Met een schadeverzekering voor inzittenden bent u als bestuurder verzekerd voor zowel letselschade als schade aan bagage of kleding. Na een ongeval krijgt u een bedrag uitbetaald dat gelijk staat aan de werkelijk geleden schade. Zelfs als u als bestuurder degene bent die het ongeval heeft veroorzaakt. Eventuele medepassagiers in uw auto kunnen hier ook aanspraak op maken. Anders kunnen zij altijd aanspraak maken op de WA-verzekering van de bestuurder of de schuldige partij. Een schadeverzekering voor inzittenden is een uitgebreide aanvulling om uzelf als bestuurder en uw medepassagiers te verzekeren.

Gaat u naar het buitenland met de auto dan is het goed om u voor te bereiden. In sommige buitenlandse steden krijgt u te maken met milieuzones. Die mag je alleen betreden met een milieusticker.

In Duitsland is er de Umweltplakette, gele of groene sticker voor Umweltzone. Milieuzone in steden staat met borden aangegeven. Dat geldt onder meer voor Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Keulen, Osnabrück, München en vele andere steden.