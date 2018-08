Geschreven op 27-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Shell start met de aanleg van een netwerk van waterstoftankstations in Nederland.

Het gaat in eerste instantie om 4vier Shell-stations: twee in de regio Amsterdam, één in Den Haag en één in Pesse (Drenthe).

Het is de bedoeling dat er uiterlijk begin 2020 waterstof op deze stations verkrijgbaar is.

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. Elektrische mobiliteit, zowel waterstof-elektrisch als batterij-elektrisch, is hier een voorbeeld van’, zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. ‘We werken al aan een netwerk van snellaadpunten in Nederland, en nu zijn we ook betrokken bij de aanleg van een netwerk van waterstofstations.’

Shell wil een breed aanbod ontwikkelen om het initiële succes van waterstof-elektrische voertuigen voort te zetten. Shell maakt voor de uitrol van waterstofstations gebruik van de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties subsidie aanvragen voor transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot. De waterstofstations van Shell maken onderdeel uit van het omvangrijke waterstofproject H2Benelux. Dit project wordt medegefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

?

Zie ook: Holthausen Energy Points Waterstoftankstations in Amsterdam en Groningen by Holthausen – Waterstoftankstation H2 Wave op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem – Duwaal N-H: Tweezijdige Ontwikkeling van de Waterstofketen Van Wind tot Wiel by HYGRO – Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport

Waterstof Essentiële Bouwsteen Energietransitie by Waterstof Coalitie –De Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie (NWBA): De Opvolger Van de Waterstof Coalitie DutchHy –De Waterstofeconomie by Jeremy Ripkin: The Hydrogen Economy – Conferentie Nederland Waterstofland: Groene Waterstof van Water en Duurzame Energie – The European Union Hydrogen Highway – De Schone Waterstof Bus Van GVB Amsterdam – Een Fluisterstille Boottocht door de Amsterdamse Grachten: De Waterstofboot Nemo H2 – Gemeente Groningen Kiest voor Waterstof Voertuigen: Afvalwagen, Veegwagen en Personenauto’s – Vier Kilometer Pijpleiding Voor Groene Waterstof by Groningen Seaports en Pipelife – Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam – Duurzame Havencoalitie Lauwersoog: Subsidie Voor Waterstof in Schepen by Provincie Groningen – Symposium WaterStof, Wat Kun Je Ermee En Wat Niet? by Pioniers van de Toekomst – Eerste Waterstof Energiecentrale staat in Delfzijl

De 100% Elektrische Honda FCEV Hydrogen Full Cell: 700 kilometer op één Tank Waterstof – De 100% Elektrische Honda FCV Hydrogen Full Cell – De Honda FCX Clarity met een waterstof brandstofcel – De Toyota Mirai Zero-Emission Elektrische Waterstofauto: Innovatie van het Decennium by CAM – De Hyundai ix35 Fuel Cell EV: De 100% Elektrische Hyundai met een Atieradius van 600 km – De Scorpion Hydrogen Fuel Injection Sportscar: De Scorpion HX – Hydrogen Unveiled: Hydrogen Vehicles Key Elements in a Hydrogen Economy – Edward Norton Heeft Nu Ook een BMW Hydrogen 7