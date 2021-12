Geschreven op 2-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In de Johan Cruijff ArenA vond onlangs de kick-off plaats van Wat Mensen Beweegt, een nieuw onderzoeksproject gericht op duurzame mobiliteit in het Amsterdamse ArenA-gebied.

De Hogeschool van Amsterdam en NEMO Kennislink onderzoeken in samenwerking met eventlocaties ArenA, Ziggo Dome en AFAS Live wat ervoor nodig is om bezoekers te stimuleren duurzamere reiskeuzes te maken.

Vaak gaat het bij dit soort vraagstukken over technische of infrastructurele uitdagingen want die zijn van groot belang. Het gedrag van de individuele reiziger speelt vaak net zo’n belangrijke rol. Daarom richt dit project zich op de belevingswereld van bezoekers. Wat beweegt hen om te kiezen voor de auto, trein of ander vervoer? Hoe kunnen door inzicht te krijgen in de rol van emoties en gedrag betrokken organisaties zoals de ArenA worden geholpen bij het faciliteren van een duurzamer reisgedrag? En hoe kunnen we zorgen dat de bezoeker daar zelf actief aan bijdraagt?

Dit project doet hiervoor een eerste exploratieve verkenning. Resultaten worden in het voorjaar van 2022 getoetst op mogelijkheden om de aanpak die is ontwikkeld verder op te schalen. Dit project is een unieke samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Creative Media for Social Change) die creatieve methoden inbrengt en het wetenschapjournalistieke platform NEMO Kennislink dat werkt via constructieve journalistieke methoden. Naast de eventlocaties wordt nauw samengewerkt met het Platform Smart Mobility Amsterdam, ZO Bereikbaar en het Amsterdam Smart City netwerk.