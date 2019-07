Geschreven op 24-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Warschau heeft een bestelling geplaatst voor 130 gelede elektrische Urbino 18 bussen van de Poolse busproducent Solaris in een van de grootste Europese orders voor e-bussen tot nu toe.

De stadsvervoerder van Warschau, MZA, heeft aangekondigd de 130 bussen te zullen kopen voor 105 miljoen dollar.

Solaris gaat de gelede elektrische bussen Urbino 18 in 2020 aan de Poolse hoofdstad zal leveren.

MZA zegt dat er binnen twee jaar geen bussen met dieselmotoren meer zullen rijden op de Koninklijke Route van Warschau, een beroemd stuk verbindingsstraten met historische monumenten die door het hart van de stad lopen. De transporteur zegt dat de stad tegen die tijd 400 bussen met nul- en lage emissies in zijn vloot zal hebben.

Solaris zegt dat de order de grootste aanbesteding ooit in zijn soort in Europa is, hoewel Solaris net een paar weken geleden een prijs heeft gewonnen om 250 elektrische bussen van Milaan te voorzien, en Parijs heeft zijn eigen enorme busorder, zij het bij drie verschillende fabrikanten.In dit geval verwijst Solaris mogelijk specifiek naar gelede elektrische bussen.

De Solaris Urbino 18 biedt plaats aan 47 personen. De 130 gelede elektrische Urbino’s voor MZA zullen worden uitgerust met Solaris High Power-batterijen met een capaciteit van 150 kWh en waarvoor de producent een garantie van zeven jaar verleent, volgens de eis van de aanbestedende dienst. De elektrische stroom in die batterijen wordt opgeladen door middel van depotlaadstations van het plug-in type en door middel van stroomafnemers. De bus heeft twee oplaadpunten: één boven de rechter wielkast en de andere achter de laatste deur, terwijl de stroomafnemer op het dak wordt gemonteerd. Met meer dan 400 kW vermogen worden de snellaadstations in verschillende uithoeken van de stad ingezet.