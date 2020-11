Geschreven op 31-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Geweldig. Ook in Bangkok gaat men wat doen aan de luchtvervuiling. De sterk verouderde en vervuilende dieselboten Chao Phraya-rivier in Bangkok worden vervangen door een vloot van 27 elektrische veerboten met een elektrische aandrijflijn die is ontwikkeld door de elektrische scheepsexperts van Danfoss Editron

Het project is onderdeel van een verkennend onderzoek om de luchtkwaliteit in de Thaise hoofdstad Bangkok te verbeteren en de waterwegen schoon te maken.

Met bijna 23 miljoen bezoekers die tijdens normale, niet-COVID-jaren arriveren, wordt de hoofdstad van Thailand, Bangkok, vaak genoemd als de meest bezochte stad ter wereld. Die toeristen kunnen zich natuurlijk op een aantal manieren verplaatsen. Vaak bekijken ze de legendarische skyline van de stad vanaf een van de tientallen veerboten van de stad. Die boten zijn ook een belangrijk onderdeel van de logistiek van de stad en vervoeren goederen, voedsel en mensen door de bruisende metropool. Het probleem is echter dat die oude veerboten letterlijk tonnen koolstofemissies uitstoten en onnoemelijke liters olie en brandstof in de lucht en het water van het land lekken. Als zodanig wordt de luchtkwaliteit in de stad regelmatig geregistreerd als ongezond.

De nieuwe elektrische veerboten gaan een grote rol spelen bij het opruimen van dat alles. “Dit project kan de weg effenen om ze op een duurzame manier weer tot leven te brengen door belangrijke transportnetwerken met elkaar te verbinden en forenzen een vlotte en comfortabele rit te bieden”, legt David Hunter, Business Development Manager van Danfoss Editron voor de Aziatisch-Pacifische markt uit. “Het zal ook helpen om de behoefte aan meer tunnels en wegen te beteugelen, waarbij de waterwegen weer een nog populairder vervoermiddel worden. Als meer van deze projecten worden gerealiseerd, zal de stad minder vervuild en verstopt raken. Verwacht wordt dat de introductie van deze vloot van volledig elektrische catamarans jaarlijks ongeveer 9500 ton CO2-uitstoot uit de atmosfeer zal verwijderen. ”

Elk van de zevenentwintig veerboten in catamaran-stijl zal tot 200 passagiers kunnen vervoeren en wordt voortgeduwd door een paar EM-PMI375-T800-serie Danfoss-elektromotoren. Die motoren zijn stuk voor stuk goed voor een continu uitgangsvermogen van 174-192 kW, en zijn volgens Danfoss gebaseerd op synchrone reluctantie-ondersteunde permanente-magneettechnologie.

De elektromotoren zijn vloeistofgekoeld, ontworpen om te werken in zware bedrijfsomgevingen en bieden kleinere afmetingen, een lager gewicht en een hoger rendement dan de huidige dieselmotoren. Dit alles zou moeten betekenen dat de nieuwe veerboten goedkoper zijn in het gebruik en bovendien schoner en groener zijn.

