Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

BYD heeft onlangs 15 volledig elektrische 12-meter bussen geleverd aan de in het zuidwesten van Spanje gelegen stad Badajoz.

Het gaat om een van de grootste bestellingen van elektrische bussen voor BYD in Spanje.

Openbaarvervoersbedrijf TUBASA (Transportes Urbanos de Badajoz, SA), onderdeel van Grupo Ruiz en een van de belangrijkste instanties die personenvervoer voor zijn rekening neemt in Spanje, heeft de elektrische bussen al in gebruik genomen. BYD levert de emissievrije bussen ter vervanging van de bestaande TUBASA-vloot. Nu al hebben de nieuwe bussen een substantiële besparingen opgeleverd ten opzichte van de dieselbussen die worden vervangen bij het bedrijf.

De aflevering van de elektrische bussen vond plaats tijdens een speciale overdrachtsceremonie in Badajoz. Aanwezig waren vertegenwoordigers van TUBASA en de burgemeester van Badajoz, Franciso Javier Fragoso. Met de komst van de elektrische bussen van BYD is Badajoz uitgegroeid tot de grootste gebruiker van elektrische bussen in Spanje. TUBASA heeft inmiddels het hoogste percentage elektrische bussen van alle OV-vloten in Europa. In zijn streven om de stad nog milieuvriendelijker te maken, heeft de burgemeester beloofd dat de omschakeling naar een volledig elektrische busvloot in Badajoz zal worden voortgezet.

De nieuwe elektrische bussen worden aangedreven door BYD’s eigen ijzer-fosfaat-batterijen met een bereik van 250 km tussen de laadbeurten onder SORT 2-condities. TUBASA heeft op zijn vestiging op het industrieterrein El Nevero 15 oplaadpunten geïnstalleerd waarmee de bussen in slechts 4 uur weer volledig kunnen worden opgeladen.

BYD bevestigde ook een bestelling van acht elektrische bussen van 12-meter voor Badalona in de provincie Barcelona. Deze bussen zullen binnenkort worden afgeleverd. Ook ontving BYD bestellingen voor elektrische bussen van busbedrijven in Madrid en Valencia. De Portugese stad Coimbra zal volgende week acht elektrische bussen geleverd krijgen van BYD, hetgeen de groeiende vraag illustreert voor elektrische en emissievrije bussen op het Iberisch schiereiland.

