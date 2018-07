Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Damen Shipyards Group gaat voor het Deense openbaar vervoersbedrijf Arriva Danmark vijf volledig elektrische veerboten bouwen: de Damen Ferry 2306 E3.

De Damen E3-schepen zijn ontworpen met de filosofie dat ze milieuvriendelijk moeten zijn, efficiënt in gebruik en economisch haalbaar om te maken.

Arriva gaat de veerboten exploiteren voor haar klant, het Deense openbaar vervoersbureau MOVIA, in de hoofdstad Kopenhagen.

Het interne engineeringteam van Damen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de best mogelijke oplossingen. Een belangrijk kenmerk waren de milieuprestaties. Een volledig elektrische oplossing met nulemissies bood de beste resultaten op het gebied van duurzaamheid. Ook bleek dat dit gedurende de twaalf jaar van het project de meest kostenefficiënte oplossing was.

Een andere cruciale vereiste was dat de nieuwe schepen in het bestaande kader konden worden ingepast, inclusief gebruik van de huidige dienstregelingen en infrastructuur, en capaciteit om ten minste 60 passagiers te vervoeren. Met het ontwerp van Damen hebben de veerboten een capaciteit van 80 passagiers, en de schepen kunnen aan- en afmeren aan de bestaande aanlegsteigers. Aan de steigers worden snelle oplaadpunten geïnstalleerd. Opladen gebeurt bij elke reis en duurt maar 7 minuten.

De veerboten, zonder dieselmotoren, bieden een zeer laag geluidsniveau en trillingen. Het passagiersgebied, laag in het water voor bescherming tegen de wind, beschikt over grote ramen, en het dak is ook voorzien van glas. Het stuurhuis is verhoogd naar de hoogst mogelijke positie om bedieners een optimaal gezichtspunt te bieden.

Het ontwerp van de veerboten profiteert van het in eigen huis ontwikkelde R & D en innovatieprogramma van Damen, dat in de loop van de jaren tal van maritieme innovaties heeft opgeleverd. Recente voorbeelden zijn hybride en elektrische veerboten en deelname aan de productie van ‘s werelds eerste Class-goedgekeurde 3D-geprinte schroef. Een ander voorbeeld is Remote Monitoring. Een nuttige tool voor duurzame, efficiënte operaties zoals deze, om onder andere het brandstofverbruik en onderhoud te monitoren.

