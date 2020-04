Geschreven op 2-4-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Na de instroom van vier nieuwe duurzame elektrische IJveren, met de vijfde op komst in Amsterdam, krijgen ook de verbindingen op het Noordzeekanaal volledige nieuwe elektrische en duurzame veerponten.

De huidige Noordzeekanaal veerponten dateren uit de jaren dertig. Ze maken plaats voor vijf elektrische schepen. De eerste nieuwe veerpont vaart naar verwachting in de zomer van 2021. Daarna stroomt er elk half jaar eentje in, tot 2023.

De nieuwe Noordzeekanaal veerponten zijn elektrisch. De aandrijving van de nieuwe veerponten is ‘plug-in hybride’ en op elke veerpont zal zo’n 2 x 340 kWh aan accucapaciteit aanwezig zijn. De veerponten laden na elke retourvaart (20 minuten) gedurende drie minuten. Boven windkracht 8 kan indien nodig een generator bijspringen. De afgelopen jaren vervoerden de veerponten over het Noordzeekanaal jaarlijks meer dan 350.000 auto’s en vrachtauto’s. Op de nieuwe schepen kunnen per oversteek maximaal twintig auto’s, vier vrachtwagens of 400 passagiers mee. De schepen zijn 41 meter lang en 13,9 meter breed.

Het passagiersdek wordt flexibel ingedeeld. In tegenstelling tot de huidige schepen, zijn de nieuwe veerponten uitgerust met beweegbare relingen op het passagiersdek. Hiermee kan de beschikbare ruimte voor voetgangers dan wel voertuigen aangepast worden. De komst van deze nieuwe, elektrische Noordzeekanaal veerponten past bij de ambitie van de Gemeente Amsterdam en GVB om de veren verder te verduurzamen en uitstootvrij te maken.

