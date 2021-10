Geschreven op 6-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat dit jaar vier nieuwe, volledig elektrische vrachtwagens inzetten.

De trucks van het type Volvo FE Electric zijn aangeschaft door Jan Bakker en Vrijbloed Transport en worden voor Van Gelder ingezet bij diverse projecten in heel Nederland.

Drie daarvan zijn uitgerust met een knijperinstallatie, een daarvan is een asfaltvrachtwagen met een laadvermogen van 27 ton. De vrachtwagens van het type Volvo FE Electric worden ingezet bij diverse projecten in heel Nederland. Een vijfde elektrische vrachtwagen wordt eind van dit jaar in gebruik genomen. Hiermee zetten zowel Van Gelder, Jan Bakker als Vrijbloed Transport een belangrijke stap richting de verdere verduurzaming van haar materieel en het realiseren van haar duurzame ambities.

De Volvo’s FE Electric beschikken over een elektrisch aangedreven en relatief lichte autolaadkraan en tweezijden-kipper. Naast het inzetten van een duurzame aandrijflijn die geen schadelijke uitstoot genereert, zoals een elektromotor, is het door deze lichte kraan mogelijk om wegenbouwwerkzaamheden te verduurzamen door meer lading in minder vervoersbewegingen te vervoeren. Doordat de kraan wordt aangedreven door het accupakket van het voertuig is namelijk geen diesel of extra accupakket nodig.

De Volvo FE Electric is uitgerust met twee elektromotoren met een vermogen van 400 kW en 850 Nm koppel. De lithium-ion accupakketten hebben een capaciteit van 264 kWh. De remenergie wordt gebruikt om de accu’s op te laden.

Alle trucks beschikken over een extra display met aslastindicator. Hiermee zijn naast de aslasten ook de resterende accucapaciteit inzichtelijk. Het systeem is zo ingericht dat de kraan langzamer gaat functioneren zodra het accupakket onder een bepaald niveau komt. Hiermee wordt voorkomen dat er te weinig accucapaciteit overblijft om het voertuig naar zijn standplaats terug te rijden. Daarnaast beschikken de trucks over een systeem waarmee de elektromotor automatisch afslaat als kraanfuncties niet bediend worden. Hiermee wordt onnodig verbruik voorkomen en de accucapaciteit optimaal benut.

Duurzaam ondernemen is een van de strategische pijlers van Van Gelder. Om in 2030 volledig CO2-neutraal te kunnen opereren en in 2050 volledig circulair, is de inzet van elektrisch materieel noodzakelijk. Samen met logistieke partners Jan Bakker en Vrijbloed Transport is nu een flinke stap gezet richting het realiseren van de duurzame ambities van Van Gelder.

In 2020 werd fors geïnvesteerd in nieuw elektrisch materieel zoals een grote haspelwagen, een 45-ton boormachine, heftrucks en een grote asfalt afwerkmachine. Dit is nodig om de voortrekkersrol die we hebben te vervullen en aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Daarnaast zijn in 20202 een duurzaamheidsdashboard en gebruikersvriendelijke app ontwikkeld waarmee de uitstoot van emissies voor Van Gelder en haar opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Mede hierdoor heeft Van Gelder recent het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 5 weer verdiend.