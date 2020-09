Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sinds 5 juni 2020 worden vier waterstofbussen van VDL ingezet in de dienstregeling in de provincie Zuid-Holland.

De bussen worden geëxploiteerd door Connexxion en rijden in de regio Hoeksche Waard-Goeree Overflakkee, in de dienstregeling R-Net Lijn 436.

Ze zijn van makelij van VDL. Het zijn 12 meter bussen van het type Citea SLF-120 Electric in waterstofuitvoering, waarbij de aandrijving wordt verzorgd door waterstof range extender. Dit betekent dat de bus is uitgerust met een aanhanger waarin de waterstoftechniek is ondergebracht. Met een volle tank kunnen deze bussen zo'n 350 kilometer afleggen.

De bussen tanken bij het Air Liquide waterstofstation in Rhoon, waar ook de twee waterstofbussen van de RET – die sinds 2017 in Rotterdam rijden – worden getankt. Zie: Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam

Zowel de bussen als de nodige uitbreiding van het tankstation worden mee gefinancierd door de Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking en maken deel uit van het project 3Emotion, waarin WaterstofNet als partner mee verantwoordelijk is de coördinatie en disseminatie.

De provincie Zuid-Holland gaat nog verder in het vergroenen van het busvervoer. In 2021 wordt het aantal waterstofbussen in Hoeksche Waard-Goeree Overflakkee uitgebreid met 20 nieuwe bussen van Solaris.

