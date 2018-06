Geschreven op 11-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De rijwielverhuurbedrijven op de Waddeneilanden Ameland en Terschelling kiezen voor elektrische scooters.

Jeroen Kiewiet van Kiewiet fietsverhuur op Ameland: ‘Wij kregen steeds meer vraag naar e-scooters maar hadden hier destijds geen ervaring mee.

Onze collega Haantjes uit Terschelling had intussen wel enige ervaring, namelijk met het merk Emco. Per direct hebben wij 20 elektrische verhuurscooters van Emco in ons assortiment.’

Op Terschelling verhuurt Haantjes Rijwielverhuur al sinds 2014 de elektrische scooters van Emco. Deze hebben voldoende actieradius voor een hele dag.

Het is toegestaan op alle fiets- en (schelpen)paden op Terschelling te rijden. Het laden van de accu’s gebeurt met eilander zonne-energie, opgewekt op de daken van alle vier de vestigingen.

Zie ook: De 100% Elektrische Scooters van Emco: De Emco Novette, Novette Twin, Novum en Novax