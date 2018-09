Geschreven op 13-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Volvo Trucks presenteert Vera, een nieuwe transportoplossing met zelfrijdende elektrische voertuigen die kunnen bijdragen aan efficiënter, veiliger en schoner vervoer.

Het doel op de lange termijn is dat bedrijven die non-stop transportservices nodig hebben over een vast traject kunnen kiezen uit een groter aanbod.

Volvo verwacht hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het groeiende chauffeurstekort, milieuproblemen, geluidsoverlast, de toenemende consumptie en snelle groei van e-commerce.

De groeiende wereldbevolking en de toenemende verstedelijking leiden tot aanzienlijke uitdagingen waarbij milieuproblemen als filedruk, vervuiling en geluidsoverlast moeten worden opgelost. Door toenemende consumptie, de snelle groei van e-commerce en het grote tekort aan chauffeurs stijgt de vraag naar efficiënte transportoplossingen.

De zelfrijdende elektrische Vera voertuigen zijn tijdens het werk verbonden met een cloudservice en een transportcontrolecentrum. De voertuigen zijn uitgerust met geavanceerde systemen voor autonoom rijden. Deze zijn zo ontworpen dat ze hun huidige positie tot op enkele centimeters kunnen bepalen en in detail kunnen controleren en analyseren wat andere weggebruikers doen en daarop zeer nauwkeurig reageren.

Het controlecentrum bewaakt continu de transportvoortgang en controleert nauwkeurig de positie van elk voertuig, de staat van de accu, de inhoud van de lading, onderhoudsvereisten en verschillende parameters. Net als bij een industrieel productieproces worden snelheid en voortgang aangepast om onnodig wachten te voorkomen en de leverprecisie te verhogen. Verspilling in de vorm van buffervoorraden kan zo worden voorkomen. Ook wordt de beschikbaarheid vergroot. Voertuigen die op dezelfde route rijden, werken samen voor een optimale doorstroming.

In de nabije toekomst wordt de Vera transportoplossing van Volvo Trucks in samenwerking met een aantal klanten verder ontwikkeld. Specifieke toepassingen krijgen hierbij voorrang.

De voertuigen worden gebruikt als trekkers en zijn compatibel met bestaande laadbakken en trailers. De aandrijving is volledig elektrisch, stoot geen schadelijke stoffen uit en produceert een zeer laag geluidsniveau. De aandrijflijn en de accu’s zijn van hetzelfde type als wordt gebruikt in de elektrische trucks van Volvo Trucks. Zie: Elektrische Volvo FL Electric Trucks Voor Stedelijke Distributie en Afvalinzameling by Volvo Trucks

?

Vera is an autonomous vehicle that forms part of a larger system. It has the potential to optimise transport in highly-repetitive, short distance flows with large volumes of goods, such as ports, factory areas and logistical mega centres, where it offers better delivery precision and flexibility.

The sophisticated technology enables round-the-clock operations, while the electric drivelines means a significant reduction in CO2 emissions and noise levels. A cloud-based service connects each vehicle to a transport control centre, which continuously monitors and optimises the logistics flow.

In the near future, Vera will be further developed by Volvo Trucks together with selected customers in prioritised applications.