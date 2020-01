Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Het veer tussen Dordrecht en Werkendam wordt vanaf 2022 volledig elektrisch.

De nieuwe boot met de mooie naam Kop van ‘t Land is onderdeel van het voorstel van Swets ODV Maritiem op de aanbesteding van deze verbinding.

Met hun voorstel hebben zij de aanbesteding voor deze verbinding gewonnen en exploiteren deze de komende 12 jaar.

De nieuwe veerpont wordt deels in de regio (af)gebouwd. Een volledig elektrische veerpont van dit formaat is uniek in Nederland.

Swets ODV Maritiem, onderdeel van de Swets Group, exploiteert in Nederland meerdere veerdiensten. Zij vaart op dit moment ook al op de lijn Dordrecht-Werkendam.

Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt in de aanbestedingseisen. Elektrisch vervoer past perfect bij het gebied als poort naar de Biesbosch. En beide gemeenten hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan.

Wethouder Rik van der Linden (Dordrecht): “Dit is echt een mooi resultaat! We wisten dat we in de aanbesteding de lat hoog hebben gelegd, zeker op het gebied van duurzaamheid. Maar je moet ook ambitieus zijn om daar stappen in te zetten. Geweldig dat hier straks een volledig elektrische veerpont vaart. Dat past niet alleen bij onze ambitie, maar ook bij de omgeving. En het feit dat dit in onze regio werkgelegenheid oplevert, is een kers op de taart.”

Wethouder Hans Tanis (Altena): “De aanbesteding heeft wat langer geduurd, maar we zijn enorm blij met deze uitkomst. De ervaringen met Swets ODV Maritiem zijn positief en we hebben veel vertrouwen in hun plannen. De toekomst van deze veelgebruikte verbinding is hiermee gegarandeerd. Dat is goed nieuws voor zowel de reizigers als het personeel.”

Arno Hoorweg, directeur van Swets ODV Maritiem: “We zijn heel trots dat we de aanbesteding hebben binnengehaald. We exploiteren deze verbinding op dit moment al en dat gaat goed. De reizigers en ons personeel zijn positief. We zagen kansen om de verbinding uitstootvrij te maken. Dat is pionieren, maar we gaan die uitdaging met veel enthousiasme aan. De afbouw van de boot gebeurt uiteraard hier in de regio; er is hier veel expertise op het gebied van maritieme technologie. We kijken ernaar uit om hier de komende jaren te blijven varen!”

De nieuwe veerpont Kop van ‘t Land kan naar verwachting in 2022 te water. Tot die tijd vaart Swets ODV Maritiem met de huidige veerpont. De verbinding wordt gezamenlijk betaald door de gemeenten Dordrecht en Altena.

Zie ook: Vijf Elektrische Ro-Ro Veerponten Voor GVB Amsterdam by C-Job Naval Architects – Nieuwe Elektrische Veerpont Nessersluis Bij Waverveen In Gemeente Ronde Venen

De Tycho Brahe en de Aurora: Twee Volledig Elektrisch Veerponten by HH Ferries Group – Seven Battery-Powered Electric Ferries for Fjord1 in Norway by Havyard Shipyard – Converting The Stena Jutlandica to Battery-Powered Electric Ferrie by Stena Line – De Ampere: ’s Werelds Eerste Elektrische Veerboot in Gebruik Genomen in Noorwegen – Vijf Elektrische Veerboten Voor Arriva Danmark in Kopenhagen by Damen Shipyards Group – E-Ferry Ellen: De Grootste Elektrische Veerboot In De Wereld by Leclanché