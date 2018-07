Geschreven op 29-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De druk op de mobiliteit in de stad blijft de laatste jaren toenemen en technologische innovaties volgen elkaar razendsnel op.

De grote uitdaging: hoe blijft Amsterdam een bereikbare en veilige, maar ook leefbare stad met schone lucht en voldoende aantrekkelijke openbare ruimtes?

Met het innovatieprogramma Mobiliteit verkent Amsterdam de toekomst op het gebied van mobiliteit. En speelt hierdoor in op de kansen voor innovatie in samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en mobiliteits- en technologiebedrijven.

“Amsterdam fungeert als Urban Mobility Lab: we onderzoeken, voeren uit, leren en testen. Bijvoorbeeld met zelfrijdende auto’s in de stad. Zo verkrijgen we meer en sneller inzicht. Dit is belangrijk aangezien we op een keerpunt staan waarin we duidelijke keuzes moeten maken op het gebied van mobiliteit.

Om antwoord te krijgen op nieuwe verkeersontwikkelingen heeft gemeentebestuur het actieprogramma Smart Mobility (PDF) vastgesteld, in samenwerking met een aantal kennispartners in de stad. Het programma richt zich op ‘leren door te doen’. Door nu te experimenteren met toekomstige ontwikkelingen, weten we straks wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. De doelstellingen van het actieprogramma zijn in lijn met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit en de Agenda Duurzaamheid: het verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid, luchtkwaliteit, levenskwaliteit en aantrekkelijkheid van Amsterdam.

De gemeente Amsterdam organiseert komend najaar een proef die autobezitters moet verleiden de auto te laten staan en in plaats daarvan te kiezen voor andere vervoersmiddelen. Tijdens de proef wordt aan 100 parkeervergunninghouders gevraagd hun auto niet te gebruiken. In ruil daarvoor krijgen deelnemers reiscredits waarmee ze gebruik kunnen maken van alternatieve vervoersmiddelen.

De gemeente wil via het project meer inzicht krijgen in het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals (deel)fietsen, (deel)auto’s, (deel)scooters, taxi, bus, metro en tram. Tegelijkertijd ervaren deelnemers hoe het is om een tijd lang op een andere manier te reizen, dan met de auto.

De proef moet ook helpen inzichtelijk te maken of bestaande, alternatieve vervoersmiddelen een volwaardig alternatief kunnen vormen voor eigen autobezit. Bewoners die deelnemen moeten minimaal twee maanden hun parkeervergunning inleveren. In ruil daarvoor krijgen ze 500 zogenaamde reiscredits ter waarde van 500 euro. Daarmee kunnen zij gebruik maken van alternatieven voor hun auto.

Het project past in de doelstellingen van het college om de stad bereikbaar te houden en mensen met alternatieve vervoersmiddelen te laten reizen. Dat draagt tegelijk bij aan het verder verduurzamen van mobiliteit in de stad. Die zaken zijn hard nodig vindt wethouder Dijksma. “We weten uit onderzoek dat een auto in Amsterdam gemiddeld 23 uur per dag stil staat. Dat is zonde omdat de plekken waar deze auto’s staan voor veel andere dingen gebruikt kunnen worden, zoals spelen of het parkeren van fietsen.” “Door Amsterdammers bewust te maken van andere, vooral gedeelde alternatieven, benutten we de openbare ruimte – die van ons allemaal is – een stuk efficiënter en maken we Amsterdam leefbaarder voor iedereen. Tegelijkertijd draagt dit bij aan het bereikbaar houden van de stad.”

De proef maakt onderdeel uit van een breder project van de gemeente, waarbij wordt ingezet op verduurzaming van mobiliteit. Daarbij kijkt zij onder meer naar mobiliteitsoplossingen op maat. Die moeten helpen de overgang van het bezit van vervoersmiddelen naar het gebruik ervan te stimuleren.

Bewoners die mee willen doen aan de proef kunnen zich vanaf maandag 3 september 2018 aanmelden. Inwoners uit alle stadsdelen zijn uitgenodigd, maar er is slechts plek voor 100 deelnemers. Hierbij geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.