Geschreven op 30-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

United Waalhaven Terminals (UWT) en Terberg starten met het testen van de eerste waterstof terminal trekker in de Rotterdamse haven.

De concept tractor zal de komende weken worden ingezet op de depots van UWT in de Waalhaven om zoveel mogelijk data te verzamelen in de normale operatie.

Terberg heeft voor het testen de UWT locaties in de Waalhaven gekozen, vanwege de continue operatie en het in de nabijheid gelegen waterstof tankstation te Rhoon.

Commercieel manager Willem Beskers van de Waalhaven Groep ziet deze concept tractor van Terberg als een nieuwe stap in de ontwikkeling van emissieloos multimodaal transport: “De terminal trekkers van Terberg zijn ideaal voor de “last mile” transport bewegingen, het vervoer over korte afstanden van en naar onze terminals. Dit is essentieel om een volledig emissieloos logistiek traject te kunnen aanbieden op basis van multimodaal transport. Op het gebied van binnenvaart schepen zijn hierin ontwikkelingen en onze terminals draaien al op 100 procent groene stroom.”

Sinds begin oktober rijdt de trekker mee in de vloot in de Rotterdamse haven. Hij tankt bij het waterstofstation in Roon, dat is aangesloten op de waterstofproductie van Air Liquide. Die waterstof is gemaakt met aardgas; de vrachtwagen is vooralsnog dus niet uitstootvrij. “Maar dit is een techniek die we nu ontwikkelen, zodat hij in de toekomst gebruikt kan worden”, vertelt Wendling.

In de toekomst zal er als het goed is een hoop groene waterstof zijn. Ook heeft Air Liquide voor de kortere termijn plannen om de CO2 die vrijkomt bij waterstofproductie op te slaan onder de grond. Dit soort blauwe waterstof is een overbruggingstechniek tot er genoeg stroom en capaciteit is om waterstof te maken met groene stroom.

Hoewel er al een elektrische versie van de trekker van Terberg bestaat (deze wordt al seriematig geproduceerd), voegt een waterstofversie toch veel toe, volgens Wendling. “Waterstof heeft een paar voordelen ten opzichte van batterij-elektrisch.

