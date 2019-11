Geschreven op 15-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Ulstein Group heeft een door waterstof aangedreven scheepsontwerp gepresenteerd waarvan men beweert dat het marktklaar is en maritieme operaties zonder uitstoot aanbiedt.

Onlangs heeft DNV GL de vijf meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart geïdentificeerd , met waterstof als de ultieme nulemissie-oplossing.

Het eerste complete schip op waterstof is samengesteld door Ulstein Design & Solutions en Nedstack brandstofceltechnologie.

Het ULSTEIN SX190 Zero Emission DP2 bouwondersteuningsschip is Ulstein’s eerste waterstof aangedreven offshore-schip met een Nedstack brandstofcel-energiesysteem. Het DP2-schip is geschikt voor een groot aantal offshore ondersteuningsactiviteiten.

“De maritieme industrie moet zich afstemmen en ambitieus zijn in het aanbieden van groene oplossingen voor een duurzame toekomst. Met dit door waterstof aangedreven vaartuig streven we naar toekomstige zero-emissie-operaties met een lang uithoudingsvermogen ”, aldus Tore Ulstein, adjunct-CEO van Ulstein Group. Zeetests van een nieuwbouw ULSTEIN SX190 nulemissie zullen in 2022 plaatsvinden.

Met technologie die vandaag beschikbaar is, is het ULSTEIN SX190-ontwerp al in staat om 4 dagen in nulemissiemodus te werken. Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van waterstofopslag en brandstofceltechnologieën wordt echter gestreefd naar een toekomstbestendig nulemissieduur van maximaal twee weken.

Het ULSTEIN SX190 Zero Emission-ontwerp is gebaseerd op het bestaande SX190-vaartuigplatform van Ulstein en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 7,5 MW, waarvan 2 MW wordt gegenereerd door een brandstofcel-energiesysteem, meestal Nedstack Proton Exchange Membrane (PEM) brandstofcellen, in een aparte, 2e machinekamer.

PEM-brandstofcellen zetten waterstof en lucht om in elektrische energie, warmte en water en produceren daarbij geen schadelijke emissies. Brandstofcelsystemen van Nedstack zijn al gebouwd en bewezen in de multi-megawatt vermogensbereiken en zijn nu klaar om te voldoen aan de eisen van de maritieme industrie, waaronder klasse-eisen en toeleveringsketens.

De PEM- brandstofcellen die in het SX190 Zero Emission-ontwerp worden gebruikt, worden gevoed door waterstof uit drukvaten in containers, een beproefde en gemakkelijk verkrijgbare technologie. Deze waterstofopslagcontainers kunnen worden geladen en gelost door normale containerhandling handelingen en apparatuur. Vandaar dat de behoefte aan dure bunkeringinfrastructuur wordt geëlimineerd en wereldwijde operationele flexibiliteit wordt geboden.

De waterstofcontainers kunnen worden bijgevuld op waterstofproductielocaties, hetzij uit bijproducten van de industrie, waterstof of groene waterstof uit elektrolyse, waardoor het vat wereldwijd inzetbaar is.

