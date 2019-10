Geschreven op 24-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Uber breidt uit in Nederland. Vanaf donderdag 24 oktober 2019 kunnen mensen in Rotterdam een elektrische JUMP deelfiets huren.

Uber biedt de e-bikes aan via dochter JUMP, dat het vorig jaar overnam.

In Rotterdam zijn 500 fietsen beschikbaar, herkenbaar aan de knalrode huiskleur van JUMP. Vooralsnog staan ze alleen in en rond het centrum van de stad.

Gebruikers kunnen in de Uber-app zien waar een fiets gestald staat en er eentje reserveren. De accu heeft een bereik van 40 kilometer. Mensen kunnen de fiets gebruiken waar ze willen, maar hij moet wel weer gestald worden in hartje Rotterdam. Gebruikers betalen per minuut.

Uber heeft voor Rotterdam gekozen omdat het een uitgestrekte en weids opgezette stad is, die zich goed leent voor elektrische fietsen, en vanwege het innovatieve karakter van Rotterdam en de Rotterdammers”, zegt Nikolaas Van de Loock, de Belg die Jump leiding geeft binnen de Benelux. Het is nog niet bekend of en wanneer JUMP naar steden als Amsterdam en Den Haag komt.

?

Jump is in 2010 opgericht onder de naam Social Bicycles. Uber kocht het vorig jaar voor een onbekend bedrag. De taxiapp wil meer bieden dan alleen taxiritten. JUMP is al beschikbaar in ruim dertig steden over de hele wereld. Rotterdam is de tiende stad in Europa, naast bijvoorbeeld Londen, Rome, Berlijn en Parijs.

Een half jaar geleden begon JUMP met 600 deelfietsen in Brussel en inmiddels zijn dat er al 1200. In thuisland Verenigde Staten zijn de JUMP-deelfietsen te huren in onder meer New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco en Washington.

Zie ook: Mobike, De Elektrische Deelfiets in Rotterdam en Delft by Mobike en Springtime – Deelscooterbedrijf Felyx Nu Ook in Rotterdam: 324 Elektrische e-Scooters by Felyx –De Eerste Elektrische Deelauto in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – Buurauto: De Elektrische Auto Die Je Deelt Met Je Buren – De Elektrische Deelstep In Rotterdam by Birds En SwheelS2Go – Rotterdam Krijgt 150 Elektrische Deelauto’s by Share’ngo

Uber Gaat Dieseltaxi’s in Londen Verbieden: Premie Voor Hybride of Elektrische Taxi – Uber Start Pilot met 30 Elektrische Nissan Leaf Taxi’s via UberX in Amsterdam