Geschreven op 18-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan volop inzetten op de deelauto. Zij spreken dat vandaag af met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen).

Autodelen biedt niet alleen in de steden een uitkomst voor schonere lucht en meer ruimte voor groen, maar is ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing.

De deelauto verbetert de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben, en is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer.

De twintig plattelandsgemeenten zetten vandaag samen met 10 andere partijen hun handtekening onder afspraken die moeten resulteren in 100.000 deelauto’s in 2021, met minimaal 700.000 gebruikers.

Mooi initiatief meer wel jammer dat men niet gelijk kiest voor elektrische deelauto’s.

Minister Van Veldhoven: “Je denkt bij autodelen misschien snel aan de stad. Maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn. Steeds meer mensen delen auto’s, en dat vind ik een goed zaak. Voor het klimaat en onze schone lucht, maar ook als uitkomst voor mensen die geen eigen auto hebben of voor wie het OV maar deels een oplossing is.”

Wethouder Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon, VVD, tevens bestuurder van de vereniging voor plattelandsgemeenten), is een van de wethouders die vandaag tekent. “Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke opgaves op het platteland. Ik denk dat autodelen in combinatie met bijvoorbeeld de trein, bus en elektrische fiets echt een oplossing op maat kan bieden. We werken als plattelandsgemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in de 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto”.

Het kabinet streeft naar meer deelautogebruik. Een auto staat in Nederland gemiddeld 23 uur van de 24 uur stil. Zonde van de ruimte. Autodelen verlaagt de parkeerdruk. Ook heeft autodelen voordelen voor het klimaat en de luchtkwaliteit; autodelers stoten gemiddeld 8-13% minder CO2 uit, en ook minder fijnstof en stikstof.

Het CROW heeft onlangs becijferd dat het aantal deelauto’s ook in 2019 weer is gegroeid. Zij zien daarnaast dat het aantal gebruikers van deelauto’s snel toeneemt, van 400.000 in 2018 naar 515.000 in 2019. Goed nieuws; het heeft immers weinig zin om deelauto’s te hebben als die niet worden gebruikt.

Gebruikers van deelauto’s geven aan dat kostenbesparing voor hen vaak een argument is. Deelauto’s komen vaak in de plaats van een eigen tweede auto. Autodelers besparen zich de aanschafkosten en vaste lasten. Door de lagere kosten wordt ook de overstap naar elektrisch rijden makkelijker. Bijkomend voordeel is dat autodelers in de stad zelf geen parkeervergunning hoeven aan te schaffen.

De twintig plattelandsgemeenten sluiten samen met de gemeente Eindhoven, de regio Zuid-Limburg, vervoerregio Amsterdam en enkele brancheverenigingen aan bij bestaande afspraken, die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. De green deal autodelen 2.0 werd vorig jaar getekend door 40 gemeenten, provincies, autoverhuur- en leasebedrijven, deelauto-aanbieders, stichting Natuur en Milieu en de Rijksoverheid. De city deal autodelen kent na vandaag 20 deelnemers, en heeft specifiek als doel om elektrisch autodelen te bevorderen.

In het pakket aan autodeelafspraken staan veel manieren om het autodelen te stimuleren. Zo belonen gemeenten autodelers door ze te laten kiezen wat ze met de vrijgekomen parkeerplekken willen doen, bijvoorbeeld meer groen of een speeltuintje. Autodeelbedrijven werken samen voor betere kennisdeling. Parkeren voor elektrische deelauto’s is op veel plekken gratis. En mensen die net hun rijbewijs halen kunnen autodelen gratis proberen. Daarnaast worden steeds meer auto’s gemaakt met opties die autodelen mogelijk maken, zoals open/sleutelloos verhuren.

De twintig plattelandsgemeenten die toetreden zijn: Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, De Fryske Marren, Goeree Overflakee, Hof van Twente, Het Hogeland, Hollands-Kroon, Horst aan de Maas, Hulst, Medemblik, Midden-Drenthe, Opsterland, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Sluis, Twenterand en Westerveld.

