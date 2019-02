Geschreven op 1-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In januari vorig jaar ging de Titus van de Leidse Rederij Rembrandt na een kostbare transformatie naar all electric te water en nu volgt ook de tweede rondvaartboot van het bedrijf: De Saskia.

Het schip werd vorige week vanuit Delft over de weg Leiden binnengereden. Dat kon niet over water, omdat de sluis bij Leidschendam is afgesloten.

Rederij Rembrandt verzorgt vanaf april tot en met oktober dagelijks stadsrondvaarten in Leiden. Op verzoek is dit ook mogelijk in de maanden maart en november. De boten vertrekken vanaf de Blauwpoortshaven aan de Beestenmarkt. De Beestenmarkt ligt aan de weg van station Leiden Centraal naar het centrum van de stad.

Ook bij de Leidse Rederij Schuitjevaart kunt u terecht voor een rondvaart in een elektrische boot. U kunt kiezen uit de rlektrisch aangedreven Vlet-Aak ‘Jubelkop’. De elektrisch aangedreven Utrechtse Grote Aak ‘Stille Kracht. De elektrisch aangedreven Knusse salonboot ‘Wetterwille’.

Bij Rederij Bootjes en Broodjes kunt u terecht voor een rondvaart in een elektrische sloep. Alle boten zijn speciaal voor ons ontwikkeld, dus voldoen aan kwaliteit en duurzaamheid. Al onze boten zijn elektrisch, lekker geruisloos voor u en voor de bewoners van onze stad. Liefst varen we met een open boot, dat betekent namelijk mooi weer. Omdat het ook bij minder mooi weer fijn varen is hebben we een ingenieuze dakconstructie ontwikkeld die geschikt is voor de vele lage bruggen die zo markant zijn voor de historische stad Leiden. U kunt kiezen uit de Volta (tot 30 personen), de Tesla (tot 22 personen) en de Nieuwe Rijn & Stille Rijn (tot 12 personen).