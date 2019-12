Geschreven op 6-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sinds juni van dit jaar rijdt Syntus Gelderland, onderdeel van Keolis Nederland, met twee waterstofbussen op de Veluwe.

Een beperkte tankmogelijkheid zorgde er echter voor dat de bussen nog niet volledig konden worden ingezet.

Dankzij een nieuw waterstoftankstation in Arnhem van schone brandstoffenleverancier PitPoint kunnen buschauffeurs nu zelfstandig tanken op het moment dat dat nodig is.

Dit ‘ongeplande’ tanken maakt het mogelijk om vaker en gemakkelijker de brandstof bij te vullen en de Waterstofbussen volledig in de dienstregeling in te zetten.

En dat betekent vaker en schoner rijden met bussen op de Veluwe.

En dat laatste is noodzakelijk. De overheid heeft namelijk harde ambities voor het terugdringen van de uitstoot van bussen. Om daarin mee te kunnen gaan en doelstellingen te halen verkennen vervoerbedrijven volop de mogelijkheden van zero-emissie voertuigen. Er wordt in Nederland steeds vaker met elektrische bussen gereden.

Waterstofbussen zijn daarentegen in Nederland nog relatief onbekend. Syntus Gelderland doet al enige tijd ervaring op met het rijden op waterstof en dat bevalt goed. “De bussen voldoen aan onze verwachtingen en rijden tot op heden net zo betrouwbaar als onze diesel- en CNG-bussen”, aldus concessiemanager René Nekkers. “Door nog frequenter met beide bussen te rijden kunnen wij meer kennis en ervaring opdoen over het gedrag van de bus op de langere termijn en over het verbruik van de bussen.

De vervoerder is vooral enthousiast over de manier waarmee, door bewust te remmen, energie kan worden teruggewonnen. In beide achterwielen zit een elektromotor. Die motoren worden dynamo als de bus afremt. De remenergie die vrijkomt wordt omgezet in stroom naar de batterij. Zo wordt energie die nodig is voor het optrekken weer teruggewonnen via het remmen. Als een chauffeur hier handig mee om gaat, is op de rem trappen niet meer nodig. Zo kan de bus ook veel langer doorrijden, hij laadt zichzelf tijdens het rijden weer op.

En de chauffeurs? Zij beleven vooral plezier aan de nieuwe manier van rijden met de bussen. Niek van de Vosse is een van de chauffeurs die onlangs een cursus heeft gevolgd voor het rijden op de waterstofbus. “Rijden op waterstof is een nieuwe techniek. De bus trekt soepeler op, maar het remmen is even wennen. De bus remt namelijk automatisch nadat je het gas loslaat. Binnen een uur ben je eraan gewend. En doordat je met het automatisch remmen energie terugwint, wordt het een uitdaging om zo zuinig mogelijk te rijden.

Één chauffeur heeft het al gepresteerd om van Apeldoorn naar Amersfoort te rijden zonder de rem één keer te hoeven intrappen! Het maakt je bewuster van je rijgedrag.“

Om de bussen maximaal in de dienstregeling te kunnen inzetten heeft Syntus Gelderland in augustus twintig chauffeurs intern opgeleid. Via de cursus maakten de chauffeurs kennis met het rijgedrag van de bussen, leerden zij om zelfstandig te tanken bij het nieuwe waterstoftankstation en kregen zij uitleg over de techniek van de bus. In totaal zijn er nu dertig chauffeurs van Syntus Gelderland bevoegd om met de waterstofbus te rijden.

Momenteel rijden er tien waterstofbussen in Nederland, waarvan twee in de provincie Gelderland. Het rijden met de waterstofbussen is tot stand gekomen dankzij een samenwerking met de provincie Gelderland. De provincie heeft aan Keolis verzocht om tot eind 2020 met de waterstofbussen te rijden en heeft daarvoor ook de benodigde financiën beschikbaar gesteld. ZETT (Zero Emissie Toegepast in Transport) least de bussen aan Keolis en doet het projectmanagement.

Beide bussen zijn uitgerust met een brandstofcelsysteem van HyMove. Dit systeem zet het waterstof in de bus om in elektriciteit en warmte. De provincie Gelderland hoopt met het waterstofproject meer kennis en ervaring op te doen over het rijden met de schone brandstof en de regionale waterstofeconomie te stimuleren middels aangesloten, regionale partijen.

Keolis Nederland, de nieuwe naam voor Syntus, is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis. Syntus Gelderland, Syntus Overijssel, Syntus Utrecht, Syntus Twente, allGo en KeolisBlauwnet zijn een service van Keolis Nederland.

?

Zie ook: HyMove Project van Start met HyMove Waterstofbus – Waterstoftankstation H2 Wave op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem by HyGear – Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam