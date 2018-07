Geschreven op 15-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De RET in Rotterdam heeft sinds september 2017 twee Van Hool A330 waterstofbussen in dienst. De bussen worden elektrisch aangedreven.

Via de brandstofcellen wordt waterstof omgezet in elektriciteit. Ook remenergie wordt omgezet in elektriciteit en opgeslagen in accu’s.

Deze accu’s worden gebruikt wanneer extra vermogen nodig is, zoals bij het optrekken. Deze hybride aandrijving zorgt ervoor dat de bussen een actieradiushebben van ongeveer 350 kilometer.

Ze zijn normaal gesproken te vinden op lijn 70 van Charlois naar Keizerswaard in Rotterdam-Zuid.