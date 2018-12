Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Gedeputeerde Mobiliteit Dennis Straat van de provincie Utrecht en de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar hebben twee zero-emissiebussen van Syntus Utrecht officieel in gebruik genomen.

‘De provincie Utrecht wil dat het openbaar vervoer in 2028 100 procent schoon is. Met deze twee eerste uitstootvrije bussen in Amersfoort Stad zetten we een belangrijke stap in die doelstelling en daarmee dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit’, aldus Dennis Straat.

Reizigers in Amersfoort hebben de afgelopen maanden al kennis kunnen maken met de twee elektrische BYD-bussen. Die zijn voorzien van dezelfde faciliteiten als andere Syntus Utrecht-bussen, zoals dubbele informatieschermen, wifi en USB-oplaadpunten.

De elektrische bussen worden in de stad Amersfoort ingezet op de lijnen 2, 3, 5, 6, 7, 17 , 76 en 217. Ze rijden met een duidelijk herkenbare bestickering zodat de reiziger ziet dat het een elektrische bus betreft.

De provincie Utrecht start nog dit jaar een onderzoek naar de benodigde voorzieningen voor meer elektrisch busvervoer in de provincie Utrecht. Dit doet zij in overleg met de gemeente Amersfoort en Keolis (Syntus Utrecht).