Geschreven op 22-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Jaarlijks rijden collegeleden en medewerkers van de gemeente Borsele samen meer dan 100.000 dienstkilometers voor afspraken buiten de deur. Vaak met eigen vervoer en op fossiele brandstof.

Om een extra stap richting een duurzame organisatie te zetten, zijn twee volledig elektrische dienstauto’s aangeschaft. Hiermee hoopt de organisatie minimaal een kwart van de jaarlijkse dienstkilometers elektrisch af te gaan leggen.

Wethouder Arno Witkam: “Duurzaamheid staat hoog op onze agenda en samen met onze inwoners werken we aan een duurzamer Borsele. Als gemeentelijke organisatie willen we het goede voorbeeld geven. Zo zijn de meeste gebouwen van de gemeente voorzien van zonnepanelen en rijden er al een elektrische bestelbus en elektrische huisvuilwagen van de gemeente rond. Met de aanschaf van de elektrische dienstauto’s verminderen we de CO2-uitstoot en zetten we een extra stap richting een duurzamer Borsele.”

De gemeente Borssele stimuleert het gebruik van de deelauto’s onder de medewerkers. Als er op jaarbasis zo’n 24.000 kilometers met beide auto’s gezamenlijk worden afgelegd, dan speelt de gemeente quitte qua kosten. Na een half jaar kijkt de gemeente hoeveel de auto’s gebruik worden. Daarnaast gaan ze kijken of de auto’s op termijn ook als deelauto ingezet kunnen worden in de avonduren en in de weekenden.

Zie ook: Zonnepark Scaldia in Vlissingen en Borsele Met 141.204 Zonnepanelen by Solarfields