Geschreven op 9-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Een resolute keuze voor schonere vrachtwagens levert niet alleen schonere lucht op. Ze creëert ook economische groei en 120.000 nieuwe banen, en vermindert de Europese olie-import met miljarden vaten. Dat blijkt uit de studie Trucking Into A Greener Future door Cambridge Econometrics.

De Europese transportsector maakt maar 5 procent van de voertuigen op de weg uit, maar is wel goed voor 22 procent van de uitstoot. Bovendien blijft het brandstofverbruik en daarmee ook de uitstoot groeien.

Europa verwacht een stijging met 10 procent tegen 2030 en met 14 procent tegen 2040. Toch kan het heel anders, stelt de studie door Cambridge Econometrics, met medewerking van de sector.

De keuze voor zuiniger vrachtwagens en een geleidelijke overschakeling op uitstootloze trucks kan de olie-import tegen 2030 met een miljard vaten verminderen, stelt de studie. Maar een resolute keuze voor elektrische en waterstofstrucks heeft een nog veel groter effect: tot 11 miljard vaten olie minder tegen 2050. Ingevoerde olie vervangen met lokaal geproduceerde energie verbetert de Europese energiebalans en vermindert de blootstelling aan de internationale prijsschommelingen van olie.

Eenzelfde verhaal wat economische groei en werkgelegenheid betreft: inzetten op schonere dieselmotoren stimuleert de economie beperkt, maar de overschakeling naar uitstootvrije motoren leidt tot een extra economische groei van 52 tot 58 miljard euro tegen 2050. Ook de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn positief: de inzet op schonere motoren leidt tegen 2030 al tot 120.000 extra banen.

Opvallend: de inzet op schonere vrachtwagens doet de kosten voor de sector dalen. Vanzelfsprekend moeten de transportbedrijven aanvankelijk meer middelen investeren in de nieuwe trucks, maar die verdienen ze snel terug dankzij de brandstofbesparingen. Zelfs uitstootloze oplossingen zoals volledig elektrische vrachtwagens of brandstofcelmotoren zijn al concurrentieel over een gebruiksduur van vijf jaar.

“De elektrificatie van vrachtwagens in Europa zal van groot belang zijn om het klimaatakkoord van Parijs na te komen”, zegt ook Anders Berger van vrachtwagenbouwer Volvo Group. “Het is geruststellend dat die verandering niet alleen grote milieuvoordelen met zich meebrengt, maar ook economische groei en banen oplevert.”

