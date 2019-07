Geschreven op 8-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Zeehavens hebben te maken met belangrijke economische, geopolitieke en technologische veranderingen.

In de publicatie ‘Trends en hun invloed op zeehavens’ geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een overzicht van lopende en komende ontwikkelingen voor deze sector.

Ook verkent het KiM hoe België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië in hun zeehavenbeleid omgaan met deze trends.

Het KiM onderscheidt vijf megatrends. De reikwijdte van deze trends gaat veel verder dan zeehavens alleen. Zij hebben een belangrijke invloed op de hele samenleving. De megatrends zijn: Digitalisering. Energietransitie. Extreme weersituaties/klimaatverandering. Anders en efficiënter werken. Veranderende politieke en economische orde.

De megatrends vertakken zich in trends die met meer of minder grote waarschijnlijkheid een effect op zeehavens zullen hebben. Enkele trends lopen al langer, zoals schaalvergroting en verticale integratie. Andere zijn pas later gestart, bijvoorbeeld de opkomst van een biobased economy en autonoom vervoer.

Bij het in kaart brengen van trends is rekening gehouden met de verwachtingen over de trend, hoe de trend wordt behandeld in de strategiedocumenten van Nederlandse havenbeheerders en met de verwachte effecten op zeehavens. Het KiM beschouwt hierbij een zeehaven niet alleen als op- en overslaglocatie, maar ook als een plek voor industrie, voor logistiek en voor hoogwaardige maritieme dienstverlening. Zo leidt de megatrend energietransitie tot minder overslag van fossiele grondstoffen, en beïnvloedt ze de aanwezige industrie, zoals kolencentrales en raffinaderijen.

Een belangrijke trend is het toenemend protectionisme van handelsbelangen, met als zeer actuele exponent de naderende Brexit. Die heeft naar verwachting een negatief effect op de zeehaven als locatie voor overslag, maar kan juist een positief effect hebben op de zeehaven als locatie voor hoogwaardige maritieme dienstverlening, ten opzichte van Londen.

Verder verkende het KiM hoe in het nationaal zeehavenbeleid van België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië wordt geanticipeerd op de vastgestelde trends. Met de megatrend energietransitie wordt in alle landen rekening gehouden met plannen voor onder meer het verminderen van het energiegebruik en de distributie van alternatieve energiebronnen. Ook de megatrend digitalisering krijgt veel aandacht. De inzet van overheidsinstrumenten om te anticiperen op trends is in de vijf bestudeerde landen nog maar beperkt uitgewerkt. De buitenlandse beleidsnota’s beschrijven veelal een wenselijk toekomstbeeld.

Het KiM brengt in deze studie bestaande kennis over trends en hun invloed op zeehavens samen. Het instituut maakte de overzichtsstudie op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Aanleiding is de Havennota die komend najaar zal verschijnen met daarin de visie van het ministerie op de toekomst van het mainportbeleid en mainport Rotterdam.

Zie ook: Steenkolenoverslag Rotterdamse Haven: EMO Verlengt Contract Met 25 jaar – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Rotterdam De Duurzame Wereldhavenstad: De Meest Ambitieuze Stad ter Wereld – Rotterdam Wint C40 Cities Award – Daling Steenkolenaanvoer in Nederlandse Zeehavens Voor Derde Jaar op Rij – Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst – Klimaatakkoord Zeevaart: Zeescheepvaart Gaat CO2-Uitstoot Met 40% Verminderen in 2030 –Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen

Meer KiM publicaties:

Mobiliteit In Stedelijk Nederland by Kim

Contouren Van Een Geïntegreerd Vervoersysteem. Wat Is Dat Eigenlijk? by KiM

Mobiliteitsarmoede in Nederland Is Niet Of Nauwelijks Te Bepalen by KiM

Nieuwe Tijden, Nieuwe Overheidsinstrumenten Voor Mobiliteitsvraagstukken by KiM

Het Economisch Belang Van Mobiliteit: Alleen Ondergrens Meetbaar by KiM

Schoon, Stil en Snel: De Uitfasering van de Benzine-Snorfiets by KiM

Waar Zouden We Zijn, Zonder De Fiets En De Trein by KiM

De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM

Mobiliteitsbeeld 2017: Verklaring 24% Toename Reizigerskilometers Per Trein by KiM

Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030

Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets

De Elektrisch Bestelauto Voor MKB-Ondernemers: Slechts 0,3% Rijdt Nu Elektrisch by KiM

Belasting op Vliegen: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen

Wie Zijn De Meest Kansrijke Potentiële Gebruikers Van Mobility-as-a-Service (MaaS) by KiM

Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM

Effecten Vrachtwagenheffing: Hoe Werkt Een Kilometerheffing Voor Vrachtwagens Door? by Kim

Ongeveer 1 Procent Minder OV-Gebruik Door BTW-Verhoging Van 6 Naar 9 Procent by KiM

Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM

Wmo-Vervoer En Valys Houden Mensen Met En Mobiliteitsbeperking Mobiel by KiM