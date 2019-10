Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vervoerder Transdev heeft voor 130 miljoen euro nieuwe elektrische bussen besteld voor de regio’s Amsterdam en Haarlem.

Het gaat om 156 bussen van de Nederlandse busbouwer Ebusco, die op een volle batterij minimaal 350 kilometer zullen moeten kunnen afleggen.

De nieuwe bussen zullen in Noord-Holland de huidige diesel- en aardgasbussen gaan vervangen.

De twee partijen hopen door de aanschaf van de elektrische bussen bovendien bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. “De elektrische bussen van Ebusco dragen bij aan de actuele luchtvervuilingsproblematiek en stikstofproblematiek: deze bussen stoten namelijk geen CO2, NOx en fijnstof uit. Per bus levert dit 1 kilogram CO2 reductie op per gereden kilometer. Uitgaande van deze order levert dit over de totale contractperiode dus meer dan 15 miljoen kilogram CO2-reductie op”, aldus de busbouwer uit het Brabantse Deurne.

Transdev Nederland heeft ervoor gekozen om de bussen van Ebusco te kopen vanwege de forse actieradius. Want volgens Ebusco kan dus bus zeker 350 kilometer rijden zonder opnieuw geladen te moeten worden, wat scheelt in de kosten voor infrastructuur en ook oplaadtijd bespaart. De bus kan namelijk niet ingezet worden tijdens het tussentijds bijladen.

“We hebben als bedrijf inmiddels ruim 7 jaar ervaring opgedaan met elektrische bussen en laders en weten dus hoe we met dit bijltje moeten hakken” aldus Peter Bijvelds, de algemeen directeur van Ebusco. “We passen de nieuwste innovaties toe op onder andere het gebied van gewichtsbesparing, batterijtechnologie, warmtepomp en laadinfrastructuur.”

Bovendien maakt deze bus gebruik van de zogenaamde LFP-technologiebatterij, waardoor de bussen verder kunnen rijden dan de meeste elektrische bussen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn. Bijvelds: “Dit is de beste en veiligste batterij die er op de markt is. Door de combinaties van deze innovaties kunnen deze bussen minimaal 350 km rijden op één accu”.”

Zie ook: Dordrecht Tweede Stad In Nederland Met Uitsluitend Elektrische Ebusco 2.2 Stadsbussen – Alle Stadsbussen In Emmen Elektrisch In December 2019 – De Opmars Van De Elektrische Bus in Nederland: Elektrische Bussen in Nederland – Qbuzz Rijdt Met Tien Elektrische Ebusco e-Bussen op Lijn 1 (U-OV) in Utrecht – Vanaf Eind 2020 55 Extra Elektrische Bussen Voor Qbuzz (U-OV) In Utrecht – Elektrische Bussen Voor Qbuzz (Q-link 4 ) In Roden – Qbuzz Wil 22 Waterstofbussen: Op Weg Naar Een 100% Elektrische Qbuzz Busvloot – Qbuzz gaat Openbaar Vervoer Regio Utrecht verzorgen met Hybride Bussen – Tien Elektrische Citea SLFA Bussen Op Qbuzz Route Zuidhorn-Groningen (Q-link Groen) by VDL – 181 Elektrische Bussen Voor Qbuzz In Groningen En Drenthe – Elektrische MidiBussen Voor Concessie Connexxion Noord-Holland Noord by VDL en BYD