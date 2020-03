Geschreven op 27-3-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Toyota slaat de handen ineen met Hino voor de gezamenlijke ontwikkeling van een heavy-duty Fuel Cell Truck met een bereik van 600 kilometer.

Toyota ziet waterstof als een belangrijke energiebron voor de toekomst en werkt al ruim vijftien jaar aan de ontwikkeling van brandstofceltechnologie.

Naast toepassing van de brandstofcel in haar eigen personenauto’s zoals de Toyota Mirai, werkt Toyota met verschillende partners aan de integratie van de beproefde Toyota brandstofceltechniek in andere producten.

Zo voorziet Toyota de stadsbussen van Caetano van Toyota brandstofceltechniek en ook waterstofvaartuig de Energy Observer is voorzien van brandstofceltechniek van Toyota.

Toyota en Hino hebben een proactieve strategie ten aanzien van klimaatproblemen. Beide bedrijven hebben ambitieuze doelen aangekondigd om de totale uitstoot van CO2, NOx en fijnstof sterk terug te dringen en ontwikkelen elektrische voertuigtechnologie voor iedereen in de samenleving. Om de CO2-emissies nog verder te verlagen, moet het heavy-duty vrachtverkeer milieuvriendelijker worden.

Voor de elektrificatie van vrachtwagens moet een optimale aandrijflijn worden toegepast. Alleen dan kan het voertuig uitstekende milieuprestaties leveren, alsook voldoen aan de strikte vereisten voor een bedrijfsvoertuig als het gaat om kruissnelheid, range, laadvermogen en andere relevante aspecten. Zware vrachtwagens rijden vooral op de snelweg en moeten snel kunnen tanken. Om die reden wordt waterstoftechnologie met een hoge energiedichtheid gezien als bijzonder effectief.

Toyota en Hino baseren de gezamenlijk ontwikkelde heavy-duty Fuel Cell Truck op de Hino Profia. Trucks van Hino zijn momenteel in Europa niet verkrijgbaar, maar op het wereldtoneel is Hino een zeer bekende naam. De brandstofceltruck die Toyota en Hino nu gaan ontwikkelen profiteert van de verregaande expertise van beide bedrijven en richt zich allereerst op de Japanse markt. Het chassis wordt aangepast zodat de brandstofcelstacks een ideale plaats krijgen in het voertuig. Daarnaast nemen Toyota en Hino maatregelen om het gewicht te reduceren ten behoeve van een grotere laadcapaciteit en range.

De vrachtauto krijgt twee brandstofcelstacks die Toyota voor de nieuwe generatie Toyota Mirai heeft ontwikkeld. Hino installeert controlesystemen die specifiek voor heavy-duty hybridevoertuigen ontwikkeld zijn. De beoogde actieradius komt uit op ongeveer 600 kilometer. De vrachtwagen zet daarmee hoge standaarden op het gebied van milieuprestaties en praktische gebruikskwaliteiten als bedrijfsauto.

Zie ook: De Toyota Mirai Zero-Emission Elektrische Waterstofauto: Innovatie van het Decennium by CAM – Eerste Nederlandse Taxivloot Met 35 Elektrische Waterstof Toyota Mirai Voor Noot AV 070 – De Eerste Elektrische Toyota: ProAce Electric 2020 En De Toyota ProAce City 2021 by Toyota – De Eerste Elektrische Toyota Komt In 2021 – De Elektrische Toyota BEV: Ultracompacte 2-Zits City Car – De Toyota Hi TC: De Milieuvriendelijke Tank van Toyota – Toyota e-Palette: An Autonomous, Fully Electric Vehicle – Toyota’s Future Of Mobility – Toyota Worldwide Mobility Partner van de Olympische Spelen in Tokyo 2020: Mobility For All – Woven City Bij Mt. Fuji In Japan: De Duurzame Waterstof Stad Van De Toekomst by Toyota