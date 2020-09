Geschreven op 9-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat, hoewel prijs een belangrijke factor is bij autobanden, de waarheid is dat kwaliteit een prioriteit blijft bij het verwisselen van autobanden.

Dit wordt bevestigd door de voorkeuren van automobilisten die, zoals blijkt uit de analyse van auto-experts, vallen op de fabrikanten met de hoogste reputatie op de markt, vanwege hun garanties voor veiligheid en comfort.

De top-3 van banden. Onder de geanalyseerde segmenten is het belangrijk om het segment te benadrukken dat het meest tot uitdrukking komt in de wereldbevolking: dat van lichte personenauto’s. Michelin leidt de weg, gevolgd door Pirelli (2e), Goodyear (3e), Nexen (4e) en Hankook (5e). Lees in de volgende regels meer over de drie beste bandenmerken op de markt.

Michelin: opgericht in 1889 in Frankrijk, het is een van de grootste bedrijven in de sector ter wereld. De Bibendum-pop (mascotte) is in meer dan 170 landen aanwezig. Michelin onderscheidt zich door kwaliteit, innovatie en constante evolutie. Veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie kenmerken de banden van het merk. Je betaalt er meer voor, maar je verdient ook meer.

De studie concludeert dat Michelin het beste bandenmerk op de markt is en bijgevolg de beste keuze voor wie efficiënt en veilig wil rijden. De tevredenheid werd gemeten en geclassificeerd op basis van slijtage, uiterlijk, rijgedrag en tractie. Het podium met de beste bandenmerken is compleet met Pirelli en Goodyear.

Pirelli: De Italiaanse Pirelli, 145 jaar oud, is een andere bandenreus ter wereld – ze is in meer dan 160 landen. Zet in op de combinatie van drie kenmerken: innovatie, kwaliteit en kracht van het merk. Het droge gedrag, de duurzaamheid en het lage verbruik maken Pirelli-banden tot een uitstekende optie. Het bedrijf is geassocieerd met verschillende prestigieuze tests.

Goodyear: opgericht in 1898, is op een succesvol pad geweest. Naast de bekendheid die werd verworven door de aanwezigheid in de Formule 1, werden Goodyear-banden aanbevolen in meer dan 80% van de onafhankelijke tests die in Europa werden uitgevoerd, vanwege de grip en het remvermogen. Het is de eerste keuze van autofabrikanten: BMW, Mercedes, Porsche, Audi en Ford.

Bedenk dat kwaliteit een criterium moet zijn bij het kiezen en dat het bandenmerk er ook toe doet.