Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne.

Ford heeft op de Noord-Amerikaanse internationale autoshow in Detroit bekend gemaakt dat er een elektrische Ford F 150 pick up truck komt.

Ford gaat de F-serie elektrificeren, zowel als batterij-elektrisch uitvoering als in een hybride uitvoering.

Ford heeft ook plannen om de Ford Transit in een elektrische uitvoering op de markt te gaan brengen.

Ford gaf nog weinig details over de elektrische F-150 batterij vrij. Ford heeft eerder aangekondigd dat het van plan is om in 2020 een hybride versie van zijn bestverkopende pick-up te introduceren. Dat voertuig zal worden gebouwd in het Rouge Complex in Dearborn. Ford woordvoerder Mike Levine bevestigde het plan om een ??batterij elektrische pick-up te bouwen en zei dat het een onderdeel zal zijn van het plan van Ford om een ??betere truck voor zijn klanten te bouwen.

Ford-topman Jim Hackett erkende dat zijn bedrijf de elektrische auto’s niet snel genoeg heeft opgemerkt. “We waren laat,” zei hij. “Nu denken we dat we hierin een leider zullen zijn.” Ford zegt dat ze de komende jaren $ 11 miljard in EV-technologie zal investeren en is van plan om 16 elektrische batterijen voor voertuigen in de komende jaren.

