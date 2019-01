Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Atlis Motor Vehicles uit Arizona heeft de elektrische Atlis XT gepresenteerd.

Een pick-up die op het zogenoemde XP Platform is gebouwd, een basis waarmee het bedrijf naar eigen zeggen “alles kan elektrificeren”.

Atlis Motor Vehicles heeft nog niet alle specificaties vrijgegeven, maar de cijfers die wél bekend zijn, maken indruk. De pick-up komt beschikbaar met drie verschillende accupakketten, waarmee de XT 483, 644 of 805 kilometer ver komt op één lading. De capaciteit van de pakketten houdt het bedrijf nog even geheim. De topsnelheid van de snelste versie ligt op 193 km/h en dat een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) in 5 tellen voorbij is. Het maximum trekgewicht van de krachtigste versie ligt op 15.875 kilo.

Atlis gaat de XT met zowel achter- als vierwielaandrijving leveren. Het maximum laadvermogen ligt voor de sterkste versie op 2.268 kilo. Atlis geeft verder aan dat de laadbak, naar wens van de klant, 2 meter óf 2,43 meter lang is. De pick-ups komen beschikbaar als Extended Cab en als Crew Cab.

Van binnen bepalen vooral digitale displays het beeld. We zien een fors display op de middenconsole en ook achter het stuur heeft een scherm een plek gekregen. Aan weerszijden van dat laatste display zijn de beelden te zien die gemaakt zijn door op stokjes geplaatste camera’s die als zijspiegels fungeren.

