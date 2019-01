Geschreven op 8-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Alstom en Eversholt Rail hebben het ontwerp onthuld van een nieuwe waterstoftrein voor de Britse markt: The Breeze.

De trein is een aangepaste versie van bestaande klasse 321-treinen. Deze treinen kunnen al in 2022 door het VK rijden, zonder enige schadelijke uitstoot.

Alstom en Eversholt Rail werken nauw samen met belanghebbenden in de industrie om de businesscases te ontwikkelen. Daarbij horen gedetailleerde introductieplannen voor deze innovatieve treinen en de bijbehorende tankinfrastructuur. De aanpassing van het materieel zal ook meer ruimte voor passagiers creëren dan de treinen die ze moeten vervangen.

Het nieuws volgt op de introductie van Alstom’s Coradia iLint waterstoftreinen in Duitsland, die inmiddels dagelijks op vaste passagierslijnen werken. Er is een groeiende interesse in de waterstoftechnologie voor treinen wereldwijd.

“Waterstof treintechnologie is een opwindende innovatie die het potentie heeft om onze spoorwegen schoner en groener te maken door de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. We werken samen met de industrie om te onderzoeken hoe waterstoftreinen in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen door betere diensten te leveren op landelijke en interstedelijke routes, “aldus Andrew Jones MP, UK Rail Minister.

“Het transport in het Verenigd Koninkrijk is in de loop van de eeuwen geëvolueerd van ’s werelds eerste stoomtrein tot de tienduizenden elektrische voertuigen op onze wegen, dankzij ons land van innovators. Deze nieuwe trein met waterstofaandrijving, die alleen water zal uitstoten, is een verder bewijs van de voortdurende creativiteit van het Verenigd Koninkrijk om de manier waarop we reizen te transformeren naarmate we verdergaan naar een groenere, schonere economie. Het VK ligt op schema als het gaat om de groei van een wereldwijd leidende waterstofeconomie, en via onze moderne industriële strategie bieden we £ 23 miljoen om onze ambitie te worden de ‘go-to’ plaats te zijn voor eersteklas waterstoftransport, ” zei Claire Perry MP, de Britse minister van Energie en Schone Groei.

“The Breeze wordt een schone nieuwe trein met een stijlvolle, moderne uitstraling. De spoorwegen moeten koolstofvrij zijn en de regering heeft terecht een doel uiteengezet om het dieselmaterieel uiterlijk in 2040 te elimineren. Waterstoftreinen bieden een ideale oplossing voor routes waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze ooit elektrisch worden. In Duitsland vervoeren waterstoftreinen inmiddels al passagiers.” voegde Nick Crossfield, Managing Director van Alstom UK & Ireland, eraan toe.

