Geschreven op 24-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Met de Opel GT X Experimental geeft Opel een indruk hoe toekomstige modellen van het merk er uitzien.

Met deze nieuwe conceptauto toont Opel zijn visie op de toekomst. Deze gedurfd vormgegeven, slechts 4,06 meter lange, volledig elektrische, compacte vijfdeurs SUV heeft de uitstraling van een coupé en loopt over van innovatieve ideeën.

De drie merkwaarden, Duits, bereikbaar en spannend, kenmerken alle nieuwe modellen van Opel en bepalen ook wat Opel onderneemt nu en in de toekomst.

De elektrische Opel GT X Experimental geeft een indruk van het design van de nieuwe Opel-modellen die in de loop van het volgende decennium gaan verschijnen. Dit is de eerste auto die is voorzien van Opels nieuwe frontdesign, volgens het nieuwe Opel-kompas.

De carrosserie van de Opel GT X Experimental heeft gedurfde proporties en een krachtig silhouet. De flanken zijn stralend lichtgrijs en de bovenste helft (motorkap, ruiten en dak) zijn diep donkerblauw. Een opvallende Opel-gele Blitz scheidt beide helften van de carrosserie en voorziet de auto van een extra dynamische uitstraling. Het kleurenschema is een moderne vertaling van Opels traditionele grijs-zwart-geel.

Grafische details geven het uiterlijk van de GT X Experimental extra energie. Zo zijn er afgekapte driehoeken in de dorpel gegraveerd. Een daarvan is voorzien van een klein, zeshoekig LED-schermpje dat het laadniveau van de batterij weergeeft. De stoere 17″ wielen ogen veel groter door de rubber afdekking, waardoor de donkerblauwe banden hoger lijken. De gele lijnen op de velgranden passen bij de gele accentlijn op de carrosserie.

Eenmaal ingestapt verwelkomt een enkel, breed scherm de bestuurder. Dit ‘Pure Panel’biedt de bestuurder toegang tot de nieuwste technologie en benodigde informatie zonder storende elementen.Het Pure Panel toont ook hoe Opel met technologie het leven van klanten vereenvoudigt. Twee schermen, uiterst links en rechts van het dashboard tonen beelden van de kleine, uitklapbare camera’s aan de zijkant van de auto.

De GT X Experimental is een compacte SUV van slechts 4.063 mm lang, 1.830 mm breed en heeft een hoogte van 1.528 mm. De wielbasis van de GT X Experimental is 2.625 mm. De volledige elektrische GT X Experimental is gebouwd rond een lichtgewichtstructuur en wordt aangedreven door een 50 kWh lithium-ion-batterij. Deze GT X Experimentel rijdt nog niet volledig autonoom, maar biedt autonome rijfunctie op niveau 3. Dit houdt in dat de auto in elk opzicht autonoom kan rijden, maar dat de bestuurder moet kunnen reageren wanneer ingrijpen noodzakelijk is.

Zie ook: De Hybride Opel Ampera en De Elektrische Opel Ampera-e by Opel – De Opel Vivaro E-Concept: Elektrische Bestelwagen met een Bereik van 400 km by Opel