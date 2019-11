Geschreven op 1-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Ondernemers in de provincie Overijssel die bijna dagelijks pakketjes of andere zaken met een (vracht)auto of busje door de stad vervoeren, kunnen nu een elektrische vrachtfiets of bestelbus met subsidie van de provincie aanschaffen.

In navolging van de vrachtfietsactie uit 2018 wil de Provincie Overijssel namelijk het duurzaam transport verder stimuleren.

Ondernemers in West-Overijssel en Twente kunnen voordelig overstappen naar elektrische voertuigen voor het transport van hun goederen. Als zij in aanmerking komen, is een subsidie beschikbaar van 2.500 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelauto of maximaal 1.000 euro voor een elektrische vrachtfiets. Met deze actie van de Logistiek Makelaars van de Provincie Overijssel wordt emissievrij vervoer gestimuleerd.

De vrachtfiets is snel, gezond, goedkoop en milieuvriendelijk! Er is geen CO2 uitstoot en er zijn ook geen hoge brandstofkosten en je bent met de fiets veelal sneller in de binnenstad dan met de bestelauto. Je krijgt een bijdrage van maximaal 1.000 euro op de aanschaf van de elektrische vrachtfiets, onder de voorwaarde dat je kunt aantonen dat je deze als alternatief gebruikt voor een voertuig op fossiele brandstof.

Bezorg je, als ondernemer, veel in de stad met een bestelauto? Rijd jij of je medewerkers dagelijks naar klanten in de woonwijk? Dan is dit het moment om over te stappen op duurzaam transport. De eerste 10 ondernemers die besluiten over te stappen naar duurzaam vervoer kunnen in aanmerking komen voor deze bijdrage.

Wanneer je gebruik maakt van een elektrische bestelauto in plaats van een brandstof aangedreven bestelauto, dan worden uitlaat emissies teruggebracht naar nul en wordt lokale luchtverontreiniging verminderd. Wordt deze energie ook nog eens duurzaam opgewekt, dan zal de CO2-uitstoot ook gereduceerd worden tot nagenoeg nul. Het is dus een duurzaam alternatief voor het bezorgen van pakketjes en andere zaken. Naast de milieuvoordelen is een e-bestelauto veel stiller en kun je, als ondernemer, ook gebruik maken van de financiële voordelen (denk aan MIA en VAMIL).

De bestelbusactie is één van de projecten van de Logistiek Makelaars in Overijssel om een bijdrage te leveren aan minder vrachtverkeer op de weg tijdens de spits en minder CO2-uitstoot. Het doel is om de binnenstad in 2025 emissievrij te bevoorraden. “De elektrische vrachtfiets en bestelauto kunnen hier een grote bijdrage aan leveren.”

