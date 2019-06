Geschreven op 7-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De provincie Gelderland subsidieert de aanschaf of lease van een elektrische vrachtfiets of een elektrische bestelauto. Elke Gelderse ondernemer kan voor maximaal 7 voertuigen subsidie aanvragen. De subsidie loopt tot en met 31 december 2019.

Alleen al in Gelderland worden naar schatting er per dag 100.000 pakketjes bezorgd. De provincie Gelderland wil het duurzaam bezorgen van deze pakketjes stimuleren. Dit ondersteunt zij met een subsidie voor vrachtfietsen en elektrische bestelauto’s.

Ondernemers in Gelderland kunnen gebruik maken van een subsidie en zo hun transport verduurzamen. De subsidie bedraagt 4.000 euro. Voor subsidies voor elektrische bestelauto’s is in 2019 in totaal 300.000 euro beschikbaar.

Bedrijven die hun goederen per elektrische vrachtfiets willen afleveren kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf hiervan. Een ondernemer kan maximaal 7 e-fietsen aanschaffen of leasen met behulp van subsidie. Bij de aanschaf van een vrachtfiets tot een prijs van 3.000 euro is er 500 euro beschikbaar. En 1.500 euro voor een vrachtfiets die meer kost dan 3.000 euro. De subsidie loopt tot en met 31 december 2019. Er is een totaal bedrag van 200.000 euro voor subsidies voor vrachtfietsen in 2019 beschikbaar

Meer vrachtfietsen in plaats van bestelauto’s in dorpen en steden verbetert de luchtkwaliteit. In 2030 wil de provincie 35% van de vervoersbewegingen per fiets laten plaatsvinden en toewerken naar een duurzaam, klimaatneutraal vervoer in 2050. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven te stimuleren deze doelstelling te bereiken.

