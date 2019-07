Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Er komt een subsidie van 94 miljoen euro voor elektrische vrachtwagens. Voor e-bestelbussen komt zelfs 185 miljoen beschikbaar. Dat staat in het Klimaatakkoord. dat vorige week door het kabinet is gepresenteerd.

Vooral in de stadsdistributie moet de omslag naar uitstootvrij transport snel worden gemaakt. De grootste dertig tot veertig steden van Nederland moeten uiterlijk in 2020 een plan hebben gemaakt voor een milieuzone in het stadscentrum.

Andere, kleinere gemeenten mogen zich hierbij aansluiten. Met ingang van 2025 moeten deze milieuzones worden ingevoerd. In deze zones mogen in principe alleen vrachtwagens komen die uitstootvrij zijn.

Voor vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 worden aangeschaft, gaan strengere regels gelden. Nieuwe trucks die de stad in willen, moeten zero emissie zijn.

Om de overstap naar elektrisch transport te versnellen, stelt het kabinet 94 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit is geen jaarlijks bedrag, maar een totaalbedrag tot 2025. Het gaat om een aanschafsubsidie die maximaal 40% bedraagt van de meerprijs van een uitstootvrije truck ten opzichte van een fossiel alternatief. Deze subsidie geldt ook voor hybride vrachtwagens. Daarnaast komt er voor bestelbussen een soortgelijke regeling, waarbij er 185 miljoen euro te verdelen valt.

Ook het lange-afstandstransport moet zijn steentje bijdragen. In het akkoord staat dat het achterland en het continentaal vervoer samen 30% minder CO2 mogen uitstoten in 2030. Dit moet onder meer komen door het verbeteren van de efficiency, bijvoorbeeld via innovatieve logistieke concepten, het slim delen van data en het verbeteren van de beladingsgraad. Ook het stimuleren van waterstof- of batterij-elektrische vrachtwagens, een schonere binnenvaart en het verder elektrificeren van het spoor moeten zorgen voor CO2-reductie.

De overheid heeft ook de ambitie uitgesproken om het gebruik van waterstof in het transport te stimuleren. Hiervoor moet in 2020 een convenant worden afgesloten tussen onder meer autoproducenten en energieleveranciers. Dit moet resulteren in een netwerk van vijftig waterstofstations en drieduizend zware waterstofvoertuigen in 2025.

Om alle duurzaamheidsplannen te financieren, zijn diverse maatregelen voorgesteld. Zo gaat in 2021 en 2023 de accijns op diesel telkens met 1 cent per liter omhoog. Ook wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor bestelbussen afgebouwd. Hierbij gaat het om een stijging van 2 euro per maand per bestelbus vanaf 2021 tot en met 2024.

