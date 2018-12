Geschreven op 12-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Ondernemers in Rotterdam of aangrenzende gemeenten kunnen vanaf 6 december subsidie aanvragen om een elektrische bestelauto aan te schaffen.

De gemeente wil met de regeling emissievrij vervoer in de stad stimuleren.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die vaak met hun bestelauto in de binnenstad moeten zijn. Rotterdam wil met de regeling ondernemers stimuleren om elektrisch rijden in te zetten voor het transport van goederen. Evofenedex is tevreden dat de gemeente deze maatregel heeft ingevoerd om zo ondernemers te helpen bij de aanschaf van elektrische voertuigen. Om in 2025 emissievrij de binnenstad van Rotterdam te bevoorraden is deze stimulerende maatregel hard nodig. Zie ook:

De Green Deal 010: Zero-Emission Transport in de Binnenstad van Rotterdam in 2020

Ondernemers in en rond Rotterdam kunnen een subsidie van 5000 euro aanvragen voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelauto (categorie N1 en max. 3500 kg). De subsidie geldt alleen voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer. De subsidie is voor alle ondernemingen, ook zzp’ers en éénmanszaken.

