Geschreven op 7-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De provincie Gelderland wil dat zoveel mogelijk Gelderlanders gebruik maken van elektrische auto’s.

Daarom is er een subsidie om voor meer elektrische deelauto’s te zorgen.

De regeling is ingegaan op 1 mei 2019 en komt op 5.000 euro per auto.

In totaal stelt de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het exploiteren van 80 elektrische deelauto’s. De regeling is niet voor particulieren maar voor bedrijven die meerdere deelauto’s aanbieden. De provincie ziet in autodelen een manier om elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar te maken.

Elektrische auto’s zijn fors duurder dan vergelijkbare fossiele auto’s. Daardoor is winstgevende exploitatie van elektrische deelauto’s lastig. Ter vergelijking: als u 4 jaar lang 20.000 km per jaar rijdt, is een elektrische auto 10.000 euro duurder dan een benzineauto. Dit komt vooral doordat elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf. Met de subsidie van 5.000 euro per auto, halveert de provincie dit verschil in kosten. Een aanvraag moet gaan om minimaal 2 en maximaal 10 elektrische auto’s.

Niet alleen bedrijven maar ook energiecoöperaties kunnen de subsidie aanvragen. De energiecoöperatie LochemEnergie startte enkele jaren geleden als eerste met het aanbieden van deelauto’s. Onder de naam Elektrip bieden ze elektrische deelauto’s aan in de kernen Almen, Eefde en Lochem. Samen met CoöperatieAuto in Rivierenland doen zij nu ook ervaring op met elektrische deelauto’s in Culemborg.

Vanuit het Gelders Energieakkoord nemen deze energiecoöperaties het initiatief om een projectvoorstel uit te werken. Het doel is 1.000 elektrische deelauto’s in Gelderland. Samen met hen ontwikkelden ze deze subsidieregeling als eerste stap naar 1.000 elektrische deelauto’s. Ik zou zeggen eerste stapje.

