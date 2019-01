Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vanaf vandaag kunnen partijen aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt hiervoor vijf miljoen euro beschikbaar. De regeling loopt tot eind 2022.

Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt verladers, rederijen, brandstofproducenten en -leveranciers, motorfabrikanten en service providers uit gebruik te maken van de regeling.

Doel van de regeling is (demonstratie)projecten te bevorderen met low-carbon of zero-carbon brandstoffen die in Rotterdam worden geleverd.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “We willen een actieve rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van de scheepvaart. Met deze regeling kunnen we verschillende concrete projecten net die financiële ondersteuning geven die nodig is om ze te realiseren.”

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om logistieke ketens, die via Rotterdam lopen, te helpen decarboniseren. In dat licht kondigde Allard Castelein de stimuleringsregeling van vijf miljoen euro aan tijdens de Energy in Transition Summit in april vorig jaar. Het Havenbedrijf draagt met de regeling bij aan het realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelen.

Deze stimuleringsregeling sluit aan bij de lancering van het World Ports Climate Action Program in september 2018. In dat samenwerkingsverband, opgezet door Rotterdam, werken de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam samen aan projecten om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan.

