In de de eerste helft van 2018 zijn opnieuw meer elektrische auto’s verkocht in Nederland.

In het eerste half jaar zijn er maar liefst 142% meer elektrische auto’s verkocht dan in de eerste helft van 2017. Dat betekent dat er nu toe al 8,4% meer elektrische auto’s verkocht zijn dan in geheel 2017.

Deze enorme groei laat een groeiende interesse zien voor nieuwe elektrische auto’s. Het aandeel van volledig elektrische auto’s is in het totaal aantal nieuw verkopen gestegen van 1,1% in 2016 naar 3,1% in 2018.

Een reden voor deze groei is de komst van nieuwe aantrekkelijke modellen, zoals de nieuwe generatie van de Nissan Leaf, de Opel Ampera-e en zeer recent de Jaguar I-Pace. Daarnaast zijn volledig elektrische auto’s de enige nieuwe auto’s waar nog geprofiteerd kan worden van een verlaagd bijtellingspercentage.

De meest verkochte elektrische auto is dit jaar de Tesla Model S, net als vorig jaar. De nieuwe generatie van de Nissan Leaf heeft voor ervoor gezorgd dat deze flink is gestegen van de zevende naar de tweede plaats. Ook de, al langer bestaande, VW e-Golf doet het goed. Er zijn dit jaar al 350 exemplaren meer verkocht dan in geheel 2017.

Toen de gunstige bijtellingstarieven voor plug-in hybrides per 1 januari 2017 verviel, storten de verkopen volledig in. In 2015 werden er nog meer dan 40.000 plug-in hybrides verkocht. In 2017 was dit gedaald tot slechts 1.120. Het leek helemaal voorbij te zijn met de plug-in hybrides.

Het is daarom opvallend dat de verkopen van nieuwe plug-in hybrides dit jaar toch weer groeien. Net als bij volledig elektrische auto’s, zijn er dit jaar tot nu toe ook al meer nieuwe plug-ins (1.696) verkocht dan in geheel 2017. In de eerste helft van dit jaar zijn er maar liefst 173% meer nieuwe plug-in hybrides verkocht dan in de eerste helft van 2017.