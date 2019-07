Geschreven op 9-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Waarom nog een nieuwe zonnewagen bouwen als startup Lightyear al druk bezig is er een naar de consumentenmarkt te brengen?

Volgens Mick van der Spoel, projectmanager bij het Solar Team Eindhoven, is aan hun (vierde) versie, die de naam Stella Era kreeg, een nieuw revolutionair concept toegevoegd.

Het team zet nadrukkelijk in op het delen van energie, ontwikkelde daar een eigen app voor en hun wagen gaat zelfstandig op zoek naar de zonnigste plekjes. Extra features die steeds belangrijker worden bij de aanstaande World Solar Challenge in Australië.

Het Solar Team Eindhoven heeft de nieuwe zonneauto Stella Era gepresenteerd. Dankzij een dak vol zonnepanelen heeft deze auto genoeg energie om in theorie een afstand van 1.800 kilometer af te leggen. De opgewekte zonne-energie kan de Stella Era direct met andere elektrische voertuigen delen. Daarmee is het volgens de TU/e-studenten de eerste laadpaal op wielen ter wereld. Daarnaast bevat de auto zelfrijdende functies, zoals het autonoom opzoeken van zonnige parkeerplekken. Met deze auto verdedigt het Eindhovense team in oktober zijn wereldtitel tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

De oplossing volgens de studenten is het gebruik van auto’s als rijdende laadpalen. Stella Era heeft een actieradius van 1.200 kilometer met 4 inzittenden volgens de standaard Europese berekening voor de actieradius van elektrische auto’s. De afstand die de studenten tijdens de Bridgestone World Solar Challenge met de auto hopen af te leggen overbrugt zelfs 1.800 kilometer.

Daarnaast houdt de auto rekening met de weersvoorspelling en de nog te rijden kilometers en bepaalt zo nauwkeurig hoeveel energie hij over heeft om te delen. De door het team ontwikkelde Stella App zorgt er vervolgens voor dat de eigenaar zonne-energie kan verkopen aan andere elektrische auto’s. Een andere, opvallende nieuwe feature van de auto is dat Stella Era zichzelf door autonome functies naar een zonnige parkeerplek verplaatst en zich zo de hele dag kan opladen. Dat de nieuwste Stella een zoveel grotere actieradius heeft dan de gemiddelde elektrische auto komt door aan de ene kant de energieopbrengst van de 5 vierkante meter zonnepanelen te verhogen en aan de andere kant het energieverbruik te verlagen.

