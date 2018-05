Geschreven op 14-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Je zult nu wel op de hoogte zijn dat er andere auto’s te krijgen zijn dan auto’s die alleen op fossiele brandstof rijden.

Steeds meer mensen kopen deze auto’s omdat ze goedkoper aan het worden zijn en vele voordelen met zich meebrengen. Er zijn hybride en elektrische auto’s.

Hybride auto’s zijn auto’s die twee motoren gebruiken. De ene is een brandstof motor en de andere een kleine elektromotor. Elektrische auto’s verbruiken helemaal geen brandstof, maar werken op elektriciteit.

Als we naar de hybride auto’s kijken, dan zien we meteen een voordeel. De auto verbruikt minder brandstof en dat wil dus zeggen dat je minder brandstofkosten gaat betalen. Verder zien we dat er minder uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvindt en dat het veel beter is voor het milieu. Dit alleen is voor vele mensen een goede reden om een hybride auto te kopen of te leasen, maar dat is nog niet allen. We zien ook dat je minder belasting voor zo een auto hoeft te betalen en dat is natuurlijk iets waarmee de koper heel blij is. Ga je een hybride auto leasen? Dan hoef je maar 14% aan fiscale bijtelling te besteden. Enkele voorbeelden van hybride auto’s zijn de BMW i3, Peugeot 508 Hybrid4, Toyota Prius en Toyota Auris.

Bij de elektrische auto’s komen ongeveer dezelfde voordelen voor. Je hoeft helemaal niet voor benzine te betalen. De auto werkt op elektriciteit en moet alleen opgeladen worden, bij voorkeur met groene stroom. Dit heeft ook als gevolg dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. Een elektrische auto kan ook heel stil zijn. Vooral wanneer er op een lage snelheid wordt gereden, hoor je vrijwel niets. Wanneer je een elektrische auto gaat leasen komt er maar 4% fiscale bijstelling bij jouw inkomsten gedurende de eerste 60 maanden. Voorbeelden van enkele elektrische auto’s zijn de Nissan Leaf, Citroen C Zero, Tesla Model S en Volkswagen e-Up.

Wanneer je een duurzame auto neemt dan is het niet alleen goed voor het milieu, maar je hebt ook de mogelijkheid om flink wat geld te besparen. Of het nou om een sportieve of familie auto gaat. Het is dus geen wonder dat vele bedrijven deze duurzame auto’s leasen. De auto’s zijn niet alleen goed voor het milieu, maar bedrijven betalen helemaal geen BPM voor deze auto’s. Het zal niet lang meer duren voordat de meeste mensen met duurzame auto’s zullen rijden.

Wat jammer is, is dat de verplichte wa verzekering voor rijders in duurzame auto’s niet lager ligt dan gewone verzekeringen.