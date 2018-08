De elektrische bevoorrading in het centrum van Zutphen wordt fors uitgebreid. Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) Zutphen krijgt in oktober een tweede elektrische wagen om de binnenstad te bevoorraden.

S3H wordt éénmalig financieel ondersteund door de gemeente. ,,Een nieuwe elektrische wagen kost tussen de 70.000 en 75.000 euro. Dat kunnen we zelf niet helemaal ophoesten. We verdienen het geld past terug na de aanschaf van een nieuwe wagen. Daarom financieren we de wagen samen”, laat Jos Addink weten. Addink is namens Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) dagelijks verantwoordelijk voor de bevoorrading.

,,We zitten inmiddels al boven de 50 winkels die meedoen. Het merendeel daarvan is gevestigd in de binnenstad”, aldus Addink. De overslag vindt plaats op bedrijventerrein De Mars en vanaf daar rijdt de elektrische wagen vooral ’s ochtends op en neer naar de binnenstad. ,,Door omstandigheden heb ik de afgelopen weken zelf een paar dagen op de bus gereden. Ik werd verrast door alle positieve reacties. Ook van winkeliers. We zijn op de goede weg. Maar we kunnen nog wel een hele slag maken hoor. We bevoorraden nu zo’n vijftien procent van de winkels denk ik. Dat zou tachtig procent kunnen worden. Uiteindelijk willen we zo weinig mogelijk vrachtwagens in de binnenstad hebben.”