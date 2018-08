Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Een nieuw type vliegtuig van Airbus heeft een record gevestigd.

Het toestel Zephyr S HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite), dat op zonne-energie vliegt, steeg op 11 juli op en landde pas na bijna 26 sagen (25 dagen, 23 uur en 57 minuten) onafgebroken vliegen.

Het was de eerste vlucht van het vliegtuig.

Airbus noemt het zonnevliegtuig een pseudosatelliet. De Zephyr S vliegt op een hoogte van 21 kilometer. Dat is twee keer zo hoog als gewone passagiersvliegtuigen. Het is de bedoeling dat het toestel als een soort vliegende router zorgt voor internetverbindingen op de grond.

Het toestel kan ook bosbranden en olielekkages herkennen. Het Britse ministerie van Defensie is de eerste klant. Het toestel weegt slechts 75 kilo en is bij de vleugels zo’n 25 meter breed. Op het oppervlak zitten zonnecellen.

Het oude record was ook in handen van Airbus. Een voorloper van de Zephyr S bleef in 2010 veertien dagen achtereen in de lucht.

