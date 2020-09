Tien grote vrachtwagens van Vos Logistics met acht zonnepanelen op het dak gaan de komende weken de weg op voor een praktijktest.

Er wordt gekeken of de panelen het ook goed blijven doen op een bewegende ondergrond, zoals een vrachtwagen.

De vervoersbranche reageert enthousiast, maar benadrukt ook dat het om een kleine stap gaat, want de verduurzamingsopgave voor de sector blijft groot.

“Met deze praktijktest van het project Solar on Top willen we de laatste kinderziektes eruit halen”, vertelt Martijn Ildiz van IM Efficiency, het bedrijf dat de zonnepanelen op vrachtauto’s ontwikkelde. “Als deze testfase achter de rug is, willen we er in november echt mee beginnen.”

De stroom wordt niet gebruikt om mee te rijden, vertelt hij. Maar om de elektriciteit mee op te wekken die de chauffeur gebruikt voor bijvoorbeeld de airco, koffiezetten, tv-kijken of een laptop opladen. Doorgaans wordt hiervoor nu diesel gebruikt, die wordt omgezet in elektriciteit, maar dat is niet erg duurzaam.

Het betreft een test in samenwerking met bedenker IM Efficiency dat grootste plannen heeft met het duurzame systeem. De startup wil in de Benelux op korte termijn zo’n 4.000 trailers van zonnepanelen kunnen voorzien.

Eveline Vermeulen, duurzaamheidsmanager bij Vos Logistics: “We ondersteunen veel verschillende duurzaamheidsinitiatieven. ” Over dit specifieke project is het enthousiasme groot omdat met een wagenpark van 1200 truck/trailercombinaties de potentie groot is. “Een trailer gaat tot twintig jaar mee, sommige wat korter, maar de kosten haal je er prima uit. Binnen een jaar of drie is het al terugverdiend.”