Het consortium FLEX EV heeft 1,9 miljoen euro subsidie ontvangen uit de nationale subsidieregeling DKTI-Transport voor het realiseren van een innovatief snellaadplein aan de zuidkant van Rotterdam. Het laadplein wordt showcase voor elektrische stadsdistributie en opportunity charging.

Hier kunnen logistieke bedrijven hun elektrische voertuigen laden voor de stadsdistributie. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van emissievrij pakketvervoer in en rondom de Rotterdamse binnenstad.

Om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en wereldwijd klimaatverandering tegen te gaan, heeft de gemeente Rotterdam zich als doel gesteld dat de logistiek in de binnenstad voor 2025 emissievrij moet zijn. Met dit doel in het achterhoofd heeft PNO Consultants Pitpoint, TNO, DHL, EMOSS en Road Runner Koeriers samengebracht onder het consortium FLEX EV. Met een speciaal ontwikkeld snellaadplein wil het consortium laten zien dat het zowel qua kosten als qua operatie mogelijk is om de distributie volledig te elektrificeren.

FLEX EV gaat met een slimme mix van opportunity charging (laden wanneer het kan) en overnight charging (’s nachts laden) een nieuwe laadstrategie realiseren. Het snellaadplein heeft 8 opstelplaatsen met vermogens tot 350 kilowatt en er kunnen 4 voertuigen tegelijkertijd laden. PitPoint is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de laadinfrastructuur. DHL en Roadrunner zetten de voertuigen in, Emoss gaat onderzoek doen naar de verhoudingen tussen batterijgewicht, vermogen en maximale laadspanning en TNO ontwikkelt onder andere een model voor slim laden van de vloot.

Via de subsidieregeling Demonstratie Klimaat technologieën en innovaties in Transport (DKTI-Transport) investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ruim 30 miljoen euro in de uitrol van infrastructuur voor alternatieve energiebronnen en de demonstratie van oplossingen voor duurzaam goederenvervoer, verdeeld over 29 projecten. RVO voert deze regeling uit. FLEX EV is als eerste uit de beoordeling gekomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleent bijna 2 miljoen euro subsidie omdat verwacht wordt dat het project een bijdrage kan leveren aan de lokale luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van CO2.

