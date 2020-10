Geschreven op 23-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Verdien je maandlasten terug door je auto te delen. Verhuurders met het Keyless-systeem verdienen gemiddeld zelfs 350 euro per maand!

Met Keyless kunnen huurders, nadat jij de boeking accepteert, jouw auto veilig openen via de app. Jij hoeft dus niet thuis te blijven voor een sleuteloverdracht. Probeer het nu de eerste drie maanden gratis.

Vind jij gebruik belangrijker dan bezit? Ben jij op zoek naar de ideale stadsauto of naar een sportieve vijfdeurs? Neem dan een Private lease auto met SnappCar Keyless. Zo help je anderen in jouw buurt met hun vervoersbehoefte, draag je bij aan de maatschappij én verdien je gemakkelijk je private lease kosten terug. Je kunt gemiddeld 350 euro per maand verdienen! Zo werkt het.

De voordeligste private lease optie is een occasion leasen. Door een tweedehands auto te leasen maak je het beste gebruik van reeds geproduceerde auto’s.

SnappCar werkt samen met een aantal Private lease aanbieders, waaronder JustLease en DirectLease. Samen maken ze het makkelijk geld te verdienen met je auto, zodat jij je maandbedrag terug kan verdienen. Je hebt altijd een auto voor de deur als je hem nodig hebt en daarbuiten deel je hem met de buurt. En met SnappCar Keyless gaat dat gemakkelijk zonder dat je thuis hoeft te zijn.

SnappCar startte in 2011. De wereld van morgen vraagt om betere oplossingen en Victor van Tol en Pascal Ontijd zagen in autodelen de weg vooruit. Van bezit naar delen. Van verspilling naar bewuster gebruik. Voor het milieu, de maatschappij en onze manier van leven. De gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil. Met 8,7 miljoen auto’s in Nederland kun je gerust stellen dat we een efficientieslag te maken hebben. Stel je voor dat we als maatschappij slimmer omgaan met mobiliteit. Hoeveel ruimte creëren we daarmee op de weg, in de straten, en in je portemonnee? Autodelen is, wetenschappelijk bewezen, een van de meest effectieve vormen van slimme mobiliteit.

Autodelen is milieubewust omgaan met je vervoersbehoefte. Als we de maatschappij zo indelen dat er minder auto’s nodig zijn en we minder kilometers rijden, dan reduceren we onze CO2-emissies. Wist je dat er ook bij het productieproces van een auto veel CO2 wordt uitgestoten? Je kunt dus besparen door meer met elkaar te delen.

Private lease van SnappCar is de goedkoopste vorm van private lease die er is, omdat je kan verdienen met je auto. Je krijgt bijvoorbeeld een mooie, betrouwbare Citroën C1, Fiat 500, Ford Fiesta, Ford Focus, Kia Picanto, Opel Corsa, Peugeot 108, Peugeot 208 of een elektrische Skoda Citigo e iV voor een vaste prijs per maand. Vervolgens verdien je geld als je de auto verhuurt via SnappCar. Zo verdien je een deel van je maandlasten terug en draag je bij aan een betere wereld.