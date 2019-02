Geschreven op 1-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Flevoland gebeurt er van alles op het gebied van Smart Mobility. In deze animatie leggen we je kort en duidelijk uit waar de provincie kansen ziet om slimme verkeerstechnieken toe te passen.

Smart Mobility versterkt de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland. Het is belangrijk dat we de kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden optimaal benutten.

Smart Mobility heeft effect op bijna alle vormen van het vervoer. En dit heeft weer effect op de samenleving en de economie. Neem nou de zelfrijdende auto; een technologische ontwikkeling die een grote impact zal gaan hebben op de samenleving.

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving en de economische ontwikkeling. Het verkeersnetwerk zit regelmatig vol: een kleine verstoring leidt al snel tot lange files. In Nederland zijn jaarlijks ruim 600 verkeersdoden te betreuren. Ons vervoer heeft door de vervuilende uitstoot zeer negatieve gevolgen voor het leefklimaat en voor de opwarming van de aarde. Allemaal verschijnselen die de maatschappij veel geld kosten.

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility. Het is van belang dat we de kansen en mogelijkheden die zich voordoen op dit vlak, ook in Flevoland benutten. Smart Mobility draagt niet alleen bij aan bereikbaarheid, maar ook aan economische ontwikkelingen. Meer informatie vindt u in het Smart Mobility actieplan 2017 – 2020 (PDF). Voor alle thema’s binnen het Smart Mobility actieplan zijn inmiddels de nodige stappen gezet.

Provincie Flevoland is aangehaakt bij het programma Smart Mobility voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit doen we voor de uitvoering van het Smart Mobility actieplan 2017 – 2020. Het programma Smart Mobility voor de MRA is vastgesteld door het bestuurlijk platform mobiliteit van de MRA, is inmiddels in uitvoering en provincie Flevoland draagt hier actief aan bij.

In 2030 is Flevoland de allereerste provincie met zelfrijdende voertuigen. Dit systeem geeft op speciale rijlanen invulling aan het openbaar vervoer en ligt klaar voor uitbreiding naar omliggende regio’s. Deze voorsprong dankt Flevoland aan het rechte wegenpatroon; een ideaal ‘living lab’ voor zelfsturende auto’s. Deze chauffeurloze shuttles worden eerst ingezet op de robotstrook tussen de internationale luchthaven van Lelystad en Lelystad Centraal.

Niet veel later volgen particulieren met hun eigen elektrische, zelfrijdende voertuigen. Veilig, efficiënt en groen, veelal met zelfopgewekte stroom.

Smart Mobility versterkt de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland. Het is belangrijk dat we de kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden optimaal benutten. Smart Mobility heeft effect op bijna alle vormen van het vervoer. En dit heeft weer effect

op de samenleving en de economie. Neem nou de zelfrijdende auto; een technologische ontwikkeling die een grote impact zal gaan hebben op de samenleving.

Provincie Flevoland richt zich met Smart Mobility op de unieke kansen voor de provincie: De ontwikkelingskansen rondom Lelystad Airport; De jonge, ondernemende bevolking met een wil om te vernieuwen; De minder complexe weginfrastructuur: ideaal voor het testen van nieuwe technologieën.

Slimme mobiliteitsoplossingen kunnen een belangrijke rol spelen in het bereikbaar houden van de landelijke gebieden in de provincie.

Zie ook: Urban Mobility Lab Amsterdam: Actieprogramma Smart Mobility Amsterdam – Provincie Noord-Holland Investeert in Smart Mobility voor Auto, Fiets, OV en Transportsector – Smart Mobility in Noord-Holland: Prioriteit Voor de Fiets in Noord-Holland – GO!-NH Accelerator: Duurzame Mobiliteit 2018 by Provincie Noord-Holland – BusVision 2018 en BusVision Congres: De Transitie Naar Smart Mobility by OVPro – MobiliteitsRAI 2019: Wegtransport van Vandaag en Morgen – Smart Mobility en Duurzaamheid – The Future of Mobility: Bye Bye Car by VPRO Backlight Documentary Serie