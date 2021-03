Geschreven op 9-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft het slimme laadplein in Hoofddorp officieel in gebruik genomen.

Het gaat om twaalf oplaadplekken voor elektrische auto’s op het Marktplein in Hoofddorp.

Volgens de gemeente Haarlemmermeer is er steeds meer behoefte aan dit soort parkeerplaatsen.

SlimLaden zegt dat het systeem bijzonder voor Nederland is. Zo zijn de batterijen verstopt onder het straatmeubilair en zie je alleen de oplaadpalen boven de grond. Door een andere innovatieve oplossing is het nu ook mogelijk om overbodige energie terug te leveren aan het stroomnet.

Het project is onderdeel van de Proeftuin Slimme Laadpleinen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal doen 19 gemeenten hier aan mee. Haarlemmermeer behoort tot de eerste gemeenten waar dit project tot stand is gekomen.

Als de parkeerplaatsen niet bezet worden door elektrische auto’s, dan kunnen bestuurders met een auto op fossiele brandstof de parkeerplaatsen ook gebruiken.