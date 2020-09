Geschreven op 10-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Duurzaam en stil bevoorraden van winkels en horeca in binnensteden via treintjes op zonne-energie.

Sligro test als eerste de nieuwe optie voor stadsdistributie in de praktijk.

Efficiënter en duurzamer de binnenstad kunnen beleveren.

Sligro neemt de proef op de som en is gestart met de operationele test van een nieuw voertuig voor stadsdistributie op zonne-energie: de Solar Train.

De nieuwste oplossing voor stadsdistributie is ontwikkeld speciaal voor de groothandel in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Trens Solar Trains.

De 100% elektrische Trens Solar Train vervoert 60 passagiers comfortabel over bestaande straten. Geen straat is te nauw, geen bocht is te scherp en geen helling is te steil. De Trens Solar Train zorgt voor comfortabel personenvervoer in historische stadscentra, op boulevards of op routes van en naar Transferia/P+R; Ook in en rond natuur- en evenementsparken en business compounds. Passagiers en omstanders zijn zich meteen van bewust van het milieuvriendelijke karakter van de Trens Solar Train: Geen lawaai en geen uitlaatgassen.

Naast personenvervoer, is de Trens Solar Train bij uitstek geschikt voor stadsdistributie: Grote ladingen kunnen binnen een compacte stedelijke omgeving vervoerd worden. Horeca en winkels in binnensteden maar ook particulieren in woonwijken, worden voortaan bediend met behulp van elektrische voertuigen (zonder lawaai). De trein draagt actief bij aan een schoon milieu en kenmerkt zich door opvallend lage exploitatiekosten.

De daken van de trekker en de wagons van de Trens Solar Train zijn allen voorzien van hoog rendement mono-kristallijne zonnecellen gevat in kunststof zonnepanelen en brengen 4.000Wp per uur op een zonnige dag op. Dat betekent een extra actieradius van 8 km per uur volle zon. Ten opzichte van de standaard glazen zonnepanelen, leveren deze kunststof panelen een gewichtsbesparing op van maar liefst 60%.